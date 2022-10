14palcová obrazovka infotainmentu opticky navazuje na digitální přístrojový štít a má skvělou citlivost i jemnost obrazu, jenom to bude chtít chvilku času, než si zvyknete, kde jsou schované jednotlivé funkce. Na druhou stranu je fajn, že jakmile si na to zvyknete v RX, budete hned jako doma v NX i připravovaném elektromobilu RZ. Totéž platí o dotykových ploškách na volantu, které se vážou k barevnému head-up displeji. Můžete díky nim ovládat asistenční systémy, rádio, a dokonce i jízdní režimy. Má logiku, ale oproti konkurenci je tak jiný, že zkrátka vyžaduje nové návyky. Naopak jedinou výtku nemám k hlasovému ovládání aktivovanému hláškou Hey Lexus. Můžete s ním klidně ovládat i boční okna.

Na oltář technického pokroku padla klimatizace, ovládání vyhřívání a ventilování sedadel, a dokonce i charakteristický touchpad na středovém tunelu, který byl ale už u poslední evoluce minulého RX vlastně k ničemu - středový displej byl totiž dotykový. Stejně jako nové NX má i RX vychytané kliky dveří s elektromechanickým otevíráním, takže stačí jenom ťuknout do tlačítka na dveřích a jste venku. Překvapuje mě jenom jedna věc, a sice absence elektromechanického dovírání dveří. Ne že byste se s dveřmi Lexusu RX nadřeli, u konkurence je to už ale poměrně běžný příplatkový prvek.

Když už jsme u těch pocitů za volantem, vězte, že tohle je pravý Lexus - široká přední sedadla, bohatý prostor v loktech i kolenou, dokonalé materiály a zpracování… odsud se vám prostě nebude chtít vystupovat. V porovnání s minulou generací RX je to ale šok. Zatímco u předchůdce bylo snad na všechno dedikované tlačítko v dosahu rukou, novinka po vzoru nového NX přesunula většinu běžně používaných funkcí do útrob infotainmentu.

Tvary karoserie jsou kapitola sama o sobě. Designový jazyk Next Chapter Lexus použil už u SUV NX a elektromobilu RZ a naživo je stejně monumentální jako na fotkách. V Kalifornii jsme měli možnost vyzkoušet vozy bez přední registrační značky a teprve teď vynikla ohromná a téměř kolmá maska chladiče, která opticky plynule přechází do nárazníku. Přední hrana kapoty řidiči pomáhá lépe vnímat okraje karoserie, přední sloupky jsou posunuty o něco více dozadu a tenčí zadní sloupky s malým okénkem zlepšily výhled šikmo vzad.

Americký trh je pro Lexus klíčový, proto není divu, že si automobilka vybrala pro první dynamické seznámení s pátou generací modelu RX Kalifornii, konkrétně okolí města Santa Barbara na jihozápadě státu. RX si bere to nejlepší z nové generace menšího SUV NX, ale přidává spoustu novinek, jednu dokonce totálně revoluční. Základem je modulární platforma TNGA-K, která přinesla nejen větší tuhost a nižší těžiště (-15 mm) než u předchůdce, ale také delší rozvor náprav (o 60 mm na 2850 mm) a širší rozchod kol vpředu a vzadu (o 15, respektive 50 mm). To celé při zachování délky 4890 mm. Bez zajímavosti není ani mezigenerační snížení hmotnosti až o 90 kilogramů. Změnily se tak proporce karoserie - prodloužením rozvoru se zkrátil zadní převis a nové RX naživo působí jako přerostlý a hatchback s větší světlostí.

Lexus RX má pro mě zvláštní význam, protože jeho předminulá generace z let 2008 až 2015 začala formovat můj názor na značku Lexus jako takovou. Konkurence už tehdy měla ostré verze s osmiválcovými motory, ale Lexus si šel svou cestou a pod kapotou RX nabízel nanejvýš 3,5litrový šestiválec v ryze spalovací i hybridní verzi. Stačilo to. RX není o trhání rychlostních rekordů. Je to pohodlné luxusní auto, do kterého se zavřete a jste izolovaní od okolního světa. A stejně tak vnímám i ostatní modely automobilky, která se v Evropě už před lety stala průkopníkem v oblasti hybridních systémů a v Česku její hvězda rok od roku stoupá.

Hybridní revoluce

Nový Lexus RX bude na evropském trhu dostupný výhradně s hybridními pohony a mezigeneračně si o jeden motor polepší. Zatímco čtvrtou generaci u nás pohání dvoulitrový turbobenzin a 3,5litrový hybridní šestiválec, novinka začíná provedením 350h (184 kW) z menšího modelu NX, které je na tom dynamicky prakticky stejně jako současný šestiválec 450h. Páteří nabídky se zřejmě stane plug-in hybrid 450h+ (227 kW) rovněž s původem v modelu NX a na samotném vrcholu je zbrusu nový hybridní turbobenzin 500h s výkonem 273 kW, který kombinuje přeplňovaný 2,4litrový čtyřválec s šestistupňovou automatickou převodovkou a pohonem všech kol Direct4, známým z elektromobilu RZ. Ostatní motory evropské nabídky jsou kombinovány s převodovkou e-CVT a pohonem e-Four.

Proč se bude pozornost točit hlavně okolo plug-in hybridu 450h+, není těžké pochopit. Tenhle až dvě a čtvrt tuny těžký cvalda totiž díky 18,1kWh lithium-iontové baterii ujede na jedno nabití až 65 km a v kombinovaném cyklu produkuje jenom 26 gramů emisí CO 2 na kilometr, takže u nás s rezervou dosáhne na značky EL. Vůz je vybaven 6,6kWh palubní nabíječkou a nabíjení zabere asi 2,5 hodiny (ze droje 230 V/32 A). Když půjdu do důsledku, zajistí plug-in hybridní RX Lexusu pár let pohody a možnost prodávat nádherná sportovní auta, jako například grand tourer LC s osmiválcem.

To ale není jediný důvod, pro který byste neměli RX s plug-in hybridním pohonem ignorovat. Když se totiž oprostíte od marketingových řečí a skutečně si ho vyzkoušíte na vlastní kůži, teprve poznáte, o jak skvělé auto se jedná. S nabitou baterií se chová v podstatě jako elektromobil. Výchozím režimem je ten elektrický a běžně vám vydrží až do vybití baterie. Pak vůz přechází do hybridního režimu, v němž dle potřeby hladce přepíná mezi spalovacím a elektrickým motorem a v klidu jezdí za nějakých sedm až osm litrů benzinu na sto kilometrů.

Systém pohonu je vyladěný do posledního detailu. Dnes už prakticky není znát přechod mezi rekuperačním brzděním a zapojením klasických brzd a hučivé projevy hybridní planetové převodovky e-CVT, na které kdekdo u hybridních lexusů a toyot nadává, byly omezeny na minimum. Přitom i díky e-CVT má RX prakticky okamžité reakce a pokud nestojíte na plynu jako na rýči, je jízda krásně ladná a plynulá.

Samotný 2,5litrový čtyřválec s Atkinsonovým cyklem má výkon 136 kW a točivý moment 227 N.m. Společně s dvojicí elektromotorů (134 kW a 270 N.m vpředu, 40 kW a 121 N.m vzadu) dávají dohromady zmíněných 227 kW (309 koní), přičemž papírově dynamika zhruba odpovídá třeba BMW X5 s naftovým šestiválcem o výkonu 210 kW. Pocitově je ale plug-in hybridní RX silnější, a navíc jeho tah nepřipadá „povrchní”. Hmotnost v přímce vůz zdárně maskuje a elektromotory s okamžitým nástupem točivého momentu hezky vykrývají hluchá místa čtyřválce.

Jízda je nanejvýš plynulá a mimořádně příjemná, Lexus RX si nicméně zaslouží uznání hlavně jako celek. Výše v textu jsem zmiňoval absenci automatického dovírání dveří, jenže i to prosté dosednutí dveří je tady zážitek (zkuste zavřít dveře u BMW X5, to je bez dojezdů jako kov na kov), stejně jako měkoučké dojezdy oken. Lexus se zaměřil také na potlačení vibrací čelního skla a zadních dveří a téměř dokonale vyřešil potlačení hučení pneumatik. Posádka je zkrátka usazená ve své vlastní luxusní lóži a okolní svět vnímá hlavně vizuálně. A nesejde na tom, jestli se bavíme o cestujících vpředu, nebo vzadu. Ani v druhé řadě totiž nejste ochuzeni o nic z toho, co dělá RX tak skvělým autem na dlouhé cestování.

Hybridní revoluce podruhé

Z dosavadního textu můžete snadno nabýt dojmu, že v RX za sebou zabouchnete dveře a pak už se jenom vezete, ale i to je zážitek. Lexus RX nikdy nebyl vyloženě autem pro řidiče, zcela nová verze 500h však dokáže svého řidiče vtáhnout do děje hlavně díky prvkům, které v jiné verzi modelu nenajdete.

Nepleťte si toho označení s 3,5litrovým hybridním systémem z Lexusu LC, tady se bavíme o něčem úplně novém a pro model RX revolučním. Pohon totiž kombinuje 2,4 litrový přeplňovaný čtyřválec (200 kW, 470 N.m) s dvojicí elektromotorů (64 kW vpředu, 67 vzadu) a měničovou šestistupňovou automatickou převodovkou. Přestože zadní kola i nadále pohání elektromotor, lze systém Direct4 verze 500h považovat za permanentní. Neustále totiž vyvažuje hnací síly mezi koly přední a zadní nápravy a nestane se tak, že by se zadní kola zapojila do procesu až ve chvíli, kdy jde do tuhého a je potřeba podpora zezadu. Svědčí to bezpečí i stabilitě a pomáhá při akceleraci, kdy si RX 500h daleko méně sedá na zadek. Velmi rychle také zjistíte, že se Lexusu RX téměř neboří příď do vozovky při prudkém brzdění. Zatímco u verzí 350h a 450h+ to má na svědomí citlivá regulace brzdné síly mezi přední a zadní nápravou, u 500h se o totéž stará pohon Direct4.

Kombinovaný výkon vrcholné verze Lexusu RX činí 273 kW (371 koní), systémový točivý moment dosahuje hodnoty 551 N.m (u zbylých verzí Lexus systémový točivý moment neuvádí). Téměř 400 koní je fakt slušné stádo, Lexus RX si s ním však i nadále zachovává důstojnost a ladnost.

Pro hybridní verzi modelu jako takového znamená použitá pohonná technika dvě velká prvenství: motor s turbem a měničový automat. Dosud měly totiž všechny hybridní RX atmosféru a převodovku e-CVT. 2,4litrový čtyřválec podpořený dvojicí elektromotorů táhne jako lokomotiva, ale ani ve sportovním režimu není agresivní a automat uměle nekope, aby navodil pocit sportovnější jízdy (třeba jako u vozů BMW).

Kdybych k novému RX přistupoval jako k předchozí generaci, ani by mě nenapadlo snažit se s ní ostře protahovat zatáčkami. Svezli jste se, ale vy i auto jste věděli, že to není ideální poloha. Jenže novinka je jiná - pětistovka ve verzi F Sport Performance totiž dostala systém řízení kol zadní nápravy, který objektivně těžkému a dlouhému SUV pomáhá s manévrováním v nízkých a stabilitou ve vysokých rychlostech. Maximální úhel natočení je 4 stupně, ale divili byste se, jak to jde v zatáčkách cítit.

Standardem výbavy F Sport Performance jsou i brzdy s většími kotouči (400 mm, menší než 20palcová kola na toto RX neobujete) a šestipístkovými třmeny, jejichž nástup je podobně plynulý a účinek hezky dávkovatelné jako u plug-in hybridu. Jenom toho více vydrží. Společně s výbavou Luxury mají automaticky i adaptivní odpružení AVS, dokonce u F Sport Performance je ale hlavní důraz kladen na komfort a stabilitu jízdy.

V režimu Normal je komfort bez debaty, přepnutím do Sportu se ale z Lexusu RX žádná rádoby motokára s nadpozemskými vlastnostmi nestane. Tlumení je regulováno pro každé kolo zvlášť a snaha podepřít tuhou karoserii v zatáčkách v zájmu co nejmenších náklonů je tu více než zjevná. Poměrně nevýrazný zvuk čtyřválce je jemně podpořen povedenou kulisou z repráků, kterou bych klidně poslouchal i v běžném režimu. Důležitější pro mě ale bylo, že i když jsem nadpoloviční část testovací jízdy absolvoval ve sportovním režimu, RX pořád bylo pořád hezky vláčné a poddajné a nesnažilo se mi vynahradit silový trénink zbytečně tuhým řízením. A spotřeba? Při normální jízdě okolo osmi litrů. Myslím, že dynamicky podobný šestiválcový nafťák by za méně nejel.