Nový Lexus LBX je oficiálně tady: Dostupný Lexus pro mladé! Ve městě ho jen tak nechytíte

Lexus si v Evropě prošlapuje nové cesty. Vedle MPV to nyní zkusí i s malým crossoverem do města.

Lexus vstupuje do nového segmentu a do své hierarchie tak přivítal nejmenší model, který se označuje LBX (Lexus Breakthrough Crossover). Pro letošní rok je to již druhá premiéra Lexusu v novém segmentu pro evropský trh, prvním bylo MPV LM. Není tajemstvím, že základy pro crossover LBX propůjčila Toyota Yaris Cross, se kterou malý Lexus sdílí většinu techniky, ale jinak je samozřejmě svébytný, jak to jen jde.

Pod kapotou najdete zážehový tříválec o objemu 1,5 litru, který je elektrifikovaný s novou bipolární baterií NiMH a s vysokou termodynamickou účinností. Hybridní ústrojí dosahuje výkonu 100 kW (136 koní) a nejvyššího točivého momentu 185 N.m. Nebude to žádný extra rychlík, ale odhadujeme, že ve městě se mu máloco vyrovná.

Motor pohání výhradně přední kola, ale za příplatek bude k mání také čtyřkolka E-Four, která funguje díky elektromotoru pro zadní kola. Inženýři Lexusu přidali motoru vyvažovací hřídel pro snížení vibrací. Dále se zaměřili na tlumící plechy do dveří pro lepší izolaci od okolního ruchu a především hodnotnějšího žuchnutí při zavírání. Přidali také tmel do střechy nebo těsnění kolem celé hrany kapoty pro další vylepšení izolace okolního ruchu.

Yaris Cross v novém LBX možná na první pohled nevidíte, protože Lexus má delší rozvor 2580 mm (+20 mm), širší rozchod kol a kratší převisy karoserie. S délkou 4190 mm, šířkou 1825 mm a výškou 1545 mm tak bude jeho soupeřem na trhu třeba Audi Q2, jehož budoucnost ale není růžová. Uvnitř na vás čeká obří infotainment a ve vyšších výbavách také digitální přístrojový štít. Klimatizace si nicméně ponechává klasická tlačítka, což je vítané.

Z dodatečné výbavy pak můžete mít i head-up displej nebo vynikající reproduktory Mark Levinson. Charakter vozu lze přizpůsobit výbavovými balíčky Elegant, Relax, Emotion nebo Cool. V rámci programu Bespoke Build si lze vůz přizpůsobit přesně podle svých představ včetně různých druhů čalounění a obložení.

Nový Lexus LBX si budete moci rezervovat už od 15. června a první zákaznická auta budou dodána začátkem roku 2024. Základní cena by se měla pohybovat okolo 800.000 Kč.