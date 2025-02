Nový levný elektromobil Volkswagen se poprvé ukazuje. Jednoduché to mít nebude

O plánech evropských i mimo-kontinentálních automobilek pro dostupnou elektromobilitu slýcháme už několik let – mantrou jsou cenové hladiny 20.000 eur a 25.000 eur, které by měly poskytnout kupcům možnost jezdit na elektřinu poblíž svého bydliště, aniž by utratili ranec peněz. V současné době je na trhu několik modelů, o nichž si budete moci brzo zjistit vše možné v právě vznikajícím speciálu časopisu Svět motorů.

K aktuálně dostupným modelům patří například Hyundai Inster, Dacia Spring, Citroën ë-C3 a na trh se tlačí i čínské značky. Teď se poprvé ukazuje „levný“ elektromobil Volkswagen, jehož konceptuální podobu uvidíme během března letošního roku a sériovou verzi pro zákazníky v roce 2027.

Volkswagen ID.2 je prakticky hotov. Sériovka má být lepší než koncept a ujet až 450 kilometrů

Nejdostupnější elektrický vůz Volkswagenu s plánovanou základní cenou 20.000 eur (zhruba 500.000 Kč) bude mít oficiální premiéru až po představení sériové verze konceptu ID.2all, který bude k dispozici zákazníkům v roce 2026 s cílovou základní cenou do 25.000 eur (dle aktuálního kurzu zhruba 630 tisíc korun), oba vozy mají stát na upravené verzi aktuální platformy MEB.

Do elektrické budoucnosti se postupně přidá i elektrický Golf na nové platformě SSP, kterou využije také příští generace modelu T-Roc. V rámci své elektrické řady ID již Volkswagen od jejího uvedení na trh v roce 2019 prodal více než 1,35 milionu vozidel.