Nový Jeep Wagoneer S míří do Evropy: Elektrické SUV má 600 koní a ujede přes 480 km

Jeep již oficiálně představuje svůj první čistě elektrický model pro globální trh, nejnovější Wagoneer S. Elegantně vypadající a luxusně vybavené SUV se prozatím vydá do prodeje v USA a Kanadě, jeho příchod do Evropy je už ale potvrzený – a bude klíčovým článkem elektrifikované cesty značky Jeep do budoucích let. Postavit se bude chtít prémiovým SUV od nové elektrické řady BMW (Neue Klasse X), nástupci Mercedesu EQC nebo předpokládané elektrické verzi Range Roveru Velar.

Proti zmíněným rivalům vyráží Jeep s opravdu uhlazeným designem, nadále však utvrzujícím, že jde o Jeep, a doplněným o dnešní trendy vychytávku LED osvětlené přední masky. Nízký odpor vzduchu byl pro elektrické SUV taky důležitou vlastností. Wagoneer S dosahuje součinitele odporu vzduchu Cd 0,29, historicky vůbec nejnižší hodnoty u modelu Jeepu.

Pětimístné SUV stojí na 400V platformě STLA Large mateřského koncernu Stellantis a využívá dvojici elektromotorů pro pohon všech kol. Prozatím Jeep mluví o vrcholné verzi, která produkuje výkon 600 koní (441 kW) a točivý moment přes 800 Nm. Součástí ústrojí je akumulátor o kapacitě 100 kWh, který má vozu zajistit dojezd přes 300 mil (482 km).

U této verze uvádí značka akceleraci z nuly na 100 km/h za 3,4 sekundy. Nabití baterie z 20 na 80 % kapacity u DC rychlonabíječky má trvat 23 minut. Jeep ovšem dodává, že tyto údaje patří americké specifikaci vozu a tamním testovacím cyklům. Uvidíme tedy, s jakými schopnostmi přijede Wagoneer S nakonec do Evropy.

Uvnitř staví elektromobil na architektuře konvenčně poháněných verzí modelové řady Wagoneer. Ani zde nechybí pořádné zaměření na digitalizaci s hned trojicí displejů na palubní desce, kde se kromě digitálního přístrojového štítu a 12,3palcového infotainmentu objevuje i samostatný displej před spolujezdcem. Čalounění kabiny má mimochodem spoléhat na použití recyklovaných materiálů, konkrétně na umělou kůži.

Výbavou je dále ambientní osvětlení kabiny se 64 odstíny, vyhřívání a odvětrávání i zadních sedadel nebo prémiový audiosystém McIntosh s celkem 19 reproduktory a výkonem 1160 W. Aby se nakonec Jeep neztratil na evropském trhu v žebříčcích bezpečnosti, zmiňuje taky kombinaci více jak 170 asistenčních a bezpečnostních funkcí. Systém kontroly trakce bude rovněž fungovat v rámci pěti jízdních režimů: Auto, Sport, Eco, Snow (sníh) a Sand (písek).

Má své kořeny v USA, kde byl vyvíjen, ale velmi dobře zapadne i do evropských měst,“ dodal k uvedení na starý kontinent Antonio Filosa, generální ředitel značky Jeep. Ačkoliv platforma STLA Large poskytuje variabilitu i pro začlenění hybridních ústrojí, Jeep chce Wagoneer S nabízet výhradně jako elektromobil. K americkým zájemců zamíří novinka ještě během letoška, poté se vydá na ostatní globální trhy včetně Evropy.