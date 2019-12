Nový Jaguar F-Type má české ceny. Divoké kočky svou kůži nedají lacino

Jaguar F-Type ze sebe po šesti letech strhl tradiční kabátek a nasadil moderní vzhled. Vedle toho se zbavil i šestiválce pod kapotou a k mání je tak pouze se čtyřmi, nebo osmi válci. Manuální převodovka v nabídce není, sličný Jaguar se spoléhá na osmistupňový automat.

F-Type kupé se základním přeplňovaným čtyřválcem P300 vyjde na 1.706.826 Kč. Za kabriolet si připlatíte celkem dost, nebe nad hlavou stojí nejméně 1.893.408 Kč. Obě ceny platí pro vstupní výbavu, ve které dostanete LED světlomety, 18palcová kola, elektricky nastavitelná sedadla, 10palcový infotainment Touch Pro či audiosystém Meridian.

To je na základní výbavu celkem dost položek, ale ve světě divokých koček můžete samozřejmě pokračovat mnohem dál. Namátkou zmíníme třeba metalické laky karoserie, které vás můžou stát až několik desítek tisíc. K doplnění vzhledu pak slouží i černý doplňkový paket za 34.774 Kč.

Další výbavou je R-Dynamic, u které už vám Jaguar dovolí zvolit i osmiválcový motor s výkonem 450 koní. Kupé s osmiválcem vás vyjde na 2.463.681 Kč, kabriolet na 2.650.142 Kč. V obou případech lze připlatit i pohon všech kol za více než 150 tisíc korun.

Vrchol nabídky se jmenuje F-Type R. Nejbrutálnější osmiválcová verze s výkonem 423 kW (575 koní) se nabízí výhradně s pohonem všech čtyř kol a s pevnou střechou stojí 3.347.949 Kč. Kabriolet už přesáhne metu třech a půl milionu korun. Standardně dostanete 20palcová kola a červené brzdové třmeny. O výbavě, která z vozu doslova přetéká, snad ani není třeba mluvit.

První zájemci by měli nyní zpozornět. Jaguar F-Type přijíždí na český trh také v edici First Edition. Tu si můžete dopřát s oběma motory, ovšem bez silného dopingu písmena „R“. V základu dostanete nějakou tu výbavu bez příplatku navíc. Je to na vás. Kočky prostě něco stojí.

Jaguar F-Type Coupé: technické údaje a ceny Motorizace P300 P450 P450 P575 Zdvihový objem [cm 3 ] 1997 5000 5000 5000 Válce/ventily 4/4 8/4 8/4 8/4 Pohon kol RWD RWD AWD AWD Převodovka 8A 8A 8A 8A Výkon [kW/ot.min] 221/5500 331/6000 331/6000 423/6500 Zrychlení [s] 5,7 4,6 4,6 3,7 Max. Rychlost [km/h] 250 285 285 300 Hmotnost [kg] 1615 1735 1838 1838 Cena [Kč] 1.706.826 - - - Cena R-Dynamic [Kč] 1.777.732 2.462.681 2.623.522 - Cena First Edition [Kč] 2.083.378 2.714.393 2.874.718 - Cena R [Kč] - - - 3.347.949