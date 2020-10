Nový Hyundai Tucson v prvním českém videu. Proháněli ho přímo v Nošovicích

Hyundai Tucson nové generace můžete na našich silnicích už nějaký ten pátek potkávat. Není to tak dlouho, co se halil do krycích fólií, ty už jsou ale téměř měsíc úplně zbytečné. V polovině září se tucson světu ukázal oficiálně, navíc netradiční provedení předních světel stejně hned prozradilo, o jaký vůz se jedná. Něco takového totiž nemá v rámci současné produkce obdoby. Dříve, než vůz poprvé vyzkoušíme na vlastní kůži, se můžete podívat, jak mu to sluší přímo v místě jeho zrodu – ve slezských Nošovicích.

Za výrobou přiloženého videa stojí společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech, v níž se tucson vyrábí. Dožívající generace, která v Nošovicích vzniká od roku 2015, loni tvořila 70% podíl vyrobených vozů a za pět let výroby sjelo z linky přes milion exemplářů. Výroba nástupce, který zatím ještě nemá české ceny, teprve oficiálně začne, mělo by se tak ale stát ještě během podzimu.

Vedle netradiční přídě a výrazné zádě s propojenými světlomety vůz šokuje i interiérem, který nošovičtí rozebírají v druhém z přiložených videí. Zatímco stávající tucson nešetří konvenčními tlačítky, ten nový o většinu z nich přišel ve prospěch čím dál rozšířenějších displejů. Zmizel i klasický volič automatu a přístrojový štít přišel o krycí „kšilt“. Interiér by díky tomu měl být vzdušnější a otevřenější.

Videa: Facebook Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.