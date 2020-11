Nový Hyundai Tucson v dalším českém videu. V Beskydech vyrazil do terénu

Poté, co nám Hyundai předvedl nový Tucson přímo v Nošovicích, se české zastoupení korejské značky vydalo s jedním z prototypů také do méně pohodlného okolí tamního závodu. Přesněji do lehčího terénu Beskyd a na blátivé cesty pod místními horami.

Terénní schopnosti již nový Tucson ukazoval jakožto zamaskovaný prototyp na polygonu Tatry v Kopřivnici, kde dostal „naloženo“ mnohem více. Kromě toho, že můžeme vidět SUV opět v akci, se tedy nové video zaměřuje především na dostupnou techniku, která řidiči pomůže terénní nástrahy zvládnout.

Hyundai v ČR spouští on-line předprodej Tucsonu. Reaguje tím na vládní opatření

Jak již ukázal oficiální český ceník, pohon všech kol je u Tucsonu dostupný už v druhém stupni výbavy Comfort ve spojení s přeplňovanou šestnáctistovkou (110 kW/150 k) a manuálním šestikvaltem. Lepší průjezd terénem si tedy Huyndai nenechává jen pro ty nejvybavenější a nejdražší verze.

Volič terénních jízdních režimů nicméně najdete pouze u hybridu s automatickou převodovkou. Stejně tak je pro hybridní motorizace Tucsonu vyhrazena i možnost adaptivního podvozku, který je dostupný výhradně jako příplatková výbava u nejvyšší výbavy Style, a to v rámci paketu Premium za 60.000 Kč.

Za volantem sériového Hyundaie i20 1.0 T-GDI mHEV: Kdo se může od koho učit?

Sériová výroba nového Tucsonu započala v Nošovicích na konci října a Hyundai se očividně snaží, aby současná vládní opatření související s pandemií Covid-19 neměla na odbyt novinky výrazný dopad. Spuštěn tak byl on-line předprodej, k němuž značka přidává řadu výhod včetně zvýhodnění nebo možnosti auto získat úplně zdarma.

Video: Facebook Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.