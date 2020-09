Nový Hyundai Tucson prošel testováním v Kopřivnici. Jak si vedl v domově Tatry?

Nová generace Hyundaie Tucson na sebe poprvé upozornila minulý týden. Fotografie v potemnělých prostorách odhalily revoluční design a zcela nové přední světlomety, které budou rozděleny do několika sektorů. Jsou ukryty v přední masce a objeví se až po rozsvícení.

K oficiálnímu odhalení dojde 15. září v korejském Soulu. Premiéra se bude vysílat živě do celého světa přes platformu Youtube. O vozu toho zatím moc nevíme. Hyundai dal ovšem předem vědět, že čtvrtá generace tucsonu bude k mání ve dvou variantách rozvoru. Na evropském trhu by však měla být verze s krátkým rozvorem.

Vůz by měl být také delší a širší, kapota by měla být také delší a převisy naopak kratší. Co bude pod kapotou je zatím těžké určit. Kompletně přepracovaný interiér má pak obrazovku infotainmentu posunutou níže, aby měl řidič k funkcím snadnější přístup. Hyundai se také nechal slyšet, že v prostoru pro posádku vsadil na prémiovost.

Finální testování probíhalo v České republice, konkrétně na kopřivnickém polygonu, kde si zkoušel své terénní schopnosti. V Rakousku pak šplhal na Grossglockner s přívěsem. V minulosti byl testován i na Nürburgringu. Nebál se ale ani zmrzlého Švédska a žhavého Španělska.

Video se záběry z testování pak ukazuje další detaily. Brodivost až 30 centimetrů by neměla být pro nový Tucson problém. Zajímavý bude i systém potlačování vnějšího hluku.

Galerie doplněna o aktuální verzi vozu Hyundai Tucson N Line.