Nový Hyundai Santa Fe oficiálně. Toto je opravdu sériové auto! I s tlačítky uvnitř

Největší SUV v nabídce korejské značky přichází s nečekaně odvážným stylem a spoustou místa uvnitř.

Retro-futuristický styl, který automobilka Hyundai nasadila u svých elektromobilů Ioniq 5 a 6, se nyní začíná propisovat i do „standardní“ nabídky. Po sci-fi MPV Staria tu máme další auto bez přebytku zdobných prvků a s šikovným využitím LED osvětlení - nové Santa Fe.

Hrany a rovné čáry najdeme ve všech koutech jeho karoserie. Například i v prostoru vytažených blatníků, v nichž se tvar půlky osmiúhelníku střídá s tmavým prvkem uvnitř, tvořícím podběhy. Nebo obecně u profilu karoserie, připomínajícího autíčko postavené z Lego kostek. Máme zde téměř horizontální kapotu a střechu, v zadních partiích je Santa Fe skoro dokonale kolmé k silnici.

Zvláštní zmínku si zaslouží osvětlení – to sice není retro-pixelové jako u Ioniqu 5, ale svou jednoduchostí také evokuje historický styl. Čelní světlomety jsou uspořádány do tvaru písmen H dle názvu výrobce a pojí je světelná linka. Vzadu se tento motiv opakuje u velmi nízko uložených koncových svítilen. Hyundai zatím neprozradil bližší technické detaily, ale ve své zprávě hovoří o prodlouženém rozvoru a zkrácených převisech, což by mělo prospět vnitřnímu prostoru i jízdním vlastnostem.

Jednoduchost vnějšku se zrcadlí i uvnitř – máme zde na výšku postavenou palubní desku bez výčnělků a digitální přístrojový štít hned vedle obrazovky infotainmentu v zakřiveném panelu. Široký středový tunel začíná ve značné výšce (ale evidentně příjemné kvůli dosahu z předních sedaček) s panelem ovládání rádia a klimatizace. S otočnými voliči a tlačítky. Na tunelu se nachází dvě indukční nabíječky chytrých telefonů v rozměrné přihrádce, ve spodní části vidíme velké odkládací prostory. A s místem pod loketní opěrkou to evidentně také nebude špatné.

Snímky otevřeného kufru ukazují obří prostor, do nějž jen zlehka zasahují oblouky podběhů. Samozřejmě zde budou sedadla třetí řady, sklápěná do podlahy. Hyundai zdůrazňuje, že nové Santa Fe bude vyhovovat rodinám i jedincům s aktivním životním stylem. Ti si mohou dovnitř hodit matraci nebo namontovat na střechu s nosiči stan. Více se dozvíme v srpnu, kdy proběhne globální premiéra – pokud budete mít zájem, Korejci ji hodlají vysílat online.