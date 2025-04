Nový Hyundai Nexo oficiálně: Vodíkové SUV teď ujede přes 700 km a nebojí se přívěsu

Hyundai chce být nadále jednou z vedoucích značek na poli vodíkového pohonu, proto nepolevuje ve vývoji svých dosavadních modelů a nyní představuje druhou generaci elektromobilu s palivovými články Nexo. Od dosavadní verze přináší po stránce designu kompletně nových směr inspirovaný konceptem Initium z října 2024, pořádně však Hyundai zapracoval i na samotném ústrojí, komfortu a obsažených technologiích.

Novinka oproti předchůdci narostla do všech směrů (rozměry viz tabulka), ačkoliv si však zachovává rozvor 2790 mm, díky kompaktnější technice nabízí více místa pro cestující a rovněž objemnější zavazadlový prostor. Maximální objem 993 litrů (dle metodiky SAE) za druhou řadou sedadel zvládne dle Hyundaie pojmout čtyři golfové bagy, po sklopení sedaček mluvíme až o 1719 litrech. Zmiňována je také variabilní podlaha zavazadlového prostoru, která umožní použití různého příslušenství – konkrétnější však značka není a pohled do kufru v rámci hrstky oficiálních snímků zatím neposkytuje.

V kabině zaujme širokoúhlý panel displejů zaměřený na řidiče (kombinace dvojice 12,3palcových obrazovek), přičemž na koncích palubní desky se nachází displeje kamerových zpětných zrcátek – tento trend ovšem navrátí Hyundai do hry jen na některých trzích. Středová konzole je řešena ostrůvkem s velkými odkládacími prostory a nechybí zde dvojice bezdrátových chlazených nabíječek telefonu. V kabině se značka soustředila také na využití udržitelných materiálů, plus dále zapracovala na izolaci vibrací a odhlučnění, kterému napomáhá i systém aktivního potlačování hluku.

Z další výbavy SUV lze zmínit prémiová relaxační sedadla s opěrkami nohou v první řadě a možností odvětrávání, audiosystém Bang & Olufsen se 14 reproduktory, panoramatickou střechu, 12palcový head-up displej, digitální vnitřní zpětné zrcátko, kamerový systém s detekcí pohybu u zaparkovaného vozu nebo snímač otisku prstu pro rychlou identifikaci při elektronických platbách, který lze využít i pro bezklíčové startování. Kromě několika stupňů deformačních zón a až devíti airbagů bude nové Nexo vybaveno taktéž celou armádou vyspělých asistenčních systému, čímž si chce Hyundai zajistit nejlepší možné výsledky v nárazových testech a hodnocení bezpečnosti.

Vylepšení se tedy dočkalo i samotné pohonné ústrojí, a to díky novému elektromotoru ve spojení s větší kapacitou sady akumulátorů. Celkový výkon byl zvýšen ze 135 kW (183 k) na 190 kW (258 k), zatímco výkon sady akumulátorů je nyní dvojnásobných 80 kW. Sada palivových článků na vodík poskytuje nejvyšší celkový výkon 110 kW, což je nárůst o 16 %, a rovněž se vyznačují lepší provozuschopností při nízkých teplotách. Zvětšila se také kapacita nádrží na vodík, nyní pojmou 6,69 kg (dříve 6,33 kg) s vyšší hustotou skladování. Předběžný dojezd uvádí značka na více než 700 km (dříve 666 km).

Hyundai uvádí pro své vodíkové SUV poprvé i schopnost táhnout přívěs do hmotnosti až 1000 kg. Dále přináší systém chytrého rozdělování točivého momentu elektromotoru v závislosti na jízdních podmínkách nebo inteligentní systém rekuperace energie, který přizpůsobuje intenzitu rekuperačního brzdění dle navigačních dat a vzdálenosti od vozidel vpředu. Rovněž nechybí plánovač tras, který v reálném čase dle nutnosti vyhledá a doporučí vhodné vodíkové stanice. Po vzoru bateriových elektromobilů se zase objevuje funkce V2L pro napájení externích zařízení z vysokonapěťové sady akumulátorů vozu.

Na světové trhy zamíří nový Hyundai Nexo už v průběhu letošního roku. České ceny zatím neznáme. Pro představu lze dodat, že dosavadní generace se nyní ve skladových zásobách doprodává od 1.899.990 Kč (cenovka, se kterou model vstupoval na český trh v roce 2022).