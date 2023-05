Nový Hyundai Ioniq 5 N poprvé zaburácel. Umí i střílet z výfuku, přestože žádný nemá

Na sportovní divizi N si Hyundai mimořádně zakládá, proto při vývoji Ioniqu 5 N věnuje mimořádnou péči jízdnímu zážitku. Neměl by ale elektromobil zůstat elektromobilem a nesnažit se lacině napodobit spalovací auta?

Kdo někdy sedl za volant elektromobilu poznal, že jde o zcela jiný druh svezení. Hluk spalovacího motoru nahrazuje hvízdání elektromotoru, odpadá nutnost řazení a jediné co vnímáte je šustění proudícího vzduchu kolem oken, které navíc zkresluje dojem z reálné rychlosti.

Kvůli specificky čisté jízdě a ovládání mohou někomu elektromobily přijít bez chuti, skoro jako by nás okrádaly o vzrušení, které si se spalovacími „dinosaury“ užíváme. Proto Hyundai při vývoji výkonné verze Ioniq 5 N věnoval značnou pozornost emoční stránce. Ale nezašel už do zbytečného extrému?

S laděním digitálního zvukového projevu pohonné soustavy bojují automobilky od počátku, ale stále to není ono. Nyní ulicemi Soulu zazněla interpretace od jihokorejské automobilky. Ta více napodobuje zvuk spalovacího motoru, a dokonce při zmáčknutí pádel pod volantem simuluje zachraptění během přeřazení. To byl nápad vedoucího technického vývoje Alberta Biermanna, že by elektromobil mohl schválně simulovat otřesy vznikající přeřazením jako u i30 N. Do budoucna budou moci majitelé skrze bezdrátových aktualizací nahrávat do N Sound Plus vlastní jízdní zvuky.

Ve videu nechybí ani záběry z okruhu testovacího centra v Namyangu nabízející ideální podmínky pro demonstraci driftovacího jízdního režimu. Díky pohonu všech kol a výkonu přibližně 600 koní dokáže projet Ioniq 5 N zatáčku dveřmi napřed aniž by se řidič výrazněji zapotil. Produkční verze bude odhalena na automobilové slavnosti rychlosti v Goodwoodu konané v polovině července. Cena zatím nebyla oznámena, ale oproti Kii EV6 GT si prý dost připlatíme.

Generace, která právě získala řidičák, z toho bude možná nadšená, ale starším to může přijít jako drahá komedie. Nebylo by místo všech těch náhražek lepší dát tam aspoň oturbený čtyřválec, šestikvalt a otevřené výfuky?