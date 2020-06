Nový Hyundai i30 poprvé naživo: Poctivá a cenově dostupná auta ještě existují!

Hyundaiem i30 to v Nošovicích koncem roku 2008 začalo a úspěšně pokračuje dodnes. Ve slezské fabrice HMMC po odstávce způsobené pandemií koronaviru naběhla výroba všech tří karosářských variant modernizovaného provedení konkurenta Volkswagenu Golf, Seatu Leon či Škody Scala, a protože se letos nekonal ani ženevský autosalon, využilo české zastoupení značky prostory továrny k prezentaci vozu novinářům. A ačkoliv to tak na první pohled nemusí vypadat, modernizace je na půli cesty k nové generaci.

Zástupci značky shrnuli modernizaci do pěti bodů: exteriér, interiér, bezpečnost, konektivita, motorizace. Hned první bod je jasný na první pohled – široká a nízká maska chladiče ve stylu americké sonaty, Bi-LED světlomety s denním svícením, které mi připomínají již „mrtvé“ Volvo V40, nebo i větší důraz na vyjádření sportovnosti díky rozšíření linie N-Line i pro verzi kombi. Hyundai i30 už dávno není ten fluidní kompakt, který se rychle okoukná, ale dospělé a nebojím se říct pohledné auto, které se nemá za co stydět ani v té nejlevnější variantě za cenu 320.000 Kč.

Uvnitř najdete novinku přímo před řidičem. Hyundai i30 doslat přehledný digitální přístrojový štít s úhlopříčkou 7 palců, středobodem přístrojovky je ale 10,25palcový displej infotainmentu se softwarovými tlačítky na spodní straně. Ve srovnání s předchozím řešením s klasickými tlačítky po stranách a ovladači pro nastavení hlasitosti a rolování v menu jde o změnu, kterou kdekdo už před lety nemohl odpustit ani vozům Škoda.

S novým infotainmentem jde ruku v ruce také rozšíření konektivity. Novinkou je systém BlueLink, díky kterému se s vozem propojíte prostřednictvím mobilní aplikace a můžete jej na dálku odemykat či zamykat. Systém eCall je povinnost, bezdrátová nabíječka však potěší, stejně jako služba TomTom Live Services s dopravními informacemi v reálném čase. Jsem ale toho názoru, že v době, kdy mají auta konektivitu Android Auto a Apple CarPlay (i30 nevyjímaje), není vestavěná navigace až tak potřeba.

Hyundai i30 v rámci faceliftu dostal v podstatě vše, co je dnes moderní, ale zase to s tou modernou nepřehání. Na rozdíl od sesterské Kie Ceed nenabízí verzi do zásuvky, ale vydal se cestou naprosto „neomezující“ elektrifikace formou 48voltového mild-hybridu. Zatímco u 160koňového motoru 1.5 T-GDI, který v rámci faceliftu nahradil 140koňovou čtrnáctistovku T-GDI, jde o nutnost, u litrového tříválce T-GDI jde o příplatkovou opci za 20.000 Kč, jejíž součástí je i zcela nová manuální převodovka iMT.

I kompakty koncernu VW dostaly novou manuální převodovku, takovou vychytávku jako skříň iMT od Hyundaie ale neumí. Ona totiž umí sama „vyřadit do neutrálu“, respektive pomocí aktuátoru odpojit převodovku od motoru. Na řadicí páku vůbec nemusíte sahat. Cílem je šetření paliva, protože pak může následovat vypnutí motoru během jízdy, tak jako to umí mild-hybridy od VW, kombinující motory 1.0 TSI a 1.5 TSI se skříní DSG.

Hyundai si novou převodovku vyrábí sám a distribuuje ji do Ruska i závodu Kie v Žilině. Údajně by se měla založit o snížení spotřeby paliva o 4 až 5 % právě díky tomu, že po rozpojení spojky může i motor vozu s manuálním řazením v režimu plachtění (jízda z kopce bez brzdění či přidávání plynu plynu) zhasnout. Agregát naskočí, jakmile ťuknete do spojky, brzdy či plynu. Na první dojmy z jízdy si ale budete muset počkat.

Hyundai i30 HB po faceliftu: Technická data a české ceny zážehových motorů Motor 1.5 CVVT 1.0 T-GDI 1.0 T-GDI 48V 1.5 T-GDI 48V Převodovka 6M 6M(7A) 6M(7A) 6M(7A) Zdvihový objem [cm3] 1498 998 998 1482 Válce/ventily 4/4 3/4 3/4 4/4 Největší výkon [kW/min] 81/6000 88/6000 88/6000 118/5500 Točivý moment [N.m/min] 144/3500 172/1500 172/1500 253/1500 Maximální rychlost [km/h] 187 196 196 210 Zrychlení 0-100 km/h [s] 12,3 11,2 11,2 8,4(8,6) Pohotovostní hmotnost [kg] 1176 1204(1234) 1216(1246) 1250(1282) Komb. spotřeba [l/100 km] neuvedena neuvedena neuvedena neuvedena Cena Start [Kč] 319.990 - - - Cena Start Plus [Kč] 329.990 349.990 - - Cena Comfort [Kč] 369.990 389.990 409.990 439.990 Cena Smart [Kč] 399.990 419.990 439.990 469.990 Cena Style [Kč] - - - 519.990 Údaje v závorkách platí pro automatickou převodovku za 50.000 Kč, ceny platí od 1.4. 2020

A nejenom na první jízdu, ale také na modernizaci ostré verze i30 N, která se těší oblibě prakticky každého, kdo si ji vyzkoušel. Dvě třetiny prodaných „enek“ jsou z mého pohledu elegantnější a hravější liftbacky a zhruba 95 % zákazníků sahá rovnou po vyladěnějším provedení N Performance s výkonem 275 koní. Navíc nezůstane jenom u jednoho „enka“. i20 N je už na cestě a dorazit by měl i model větší než i30. Dost možná SUV Tucson, jehož modernizace proběhne ještě letos.

Přestože si Hyundai i30 i po modernizaci zachovává nízké ceny, kdy základní verze Start s novým atmosférickým motorem 1.5 CVVT/81 kW začíná na 319.900 Kč, většina zákazníků pravděpodobně sáhne po nejvybavenějším provedení. Před faceliftem Češi nejvice kupovali kombík ve vrcholné výbavě Style s motorem 1.4 T-GDI/103 kW, jehož ekvivalent (1.5 T-GDI/118 kW iMT MHEV) dnes stojí 544.900 Kč. Pořád je to slušná cena, vezmu-li v potaz, že základní Škoda Octavia Combi se srovnatelným motorem 1.5 TSI/110 kW stojí téměř šest set tisíc.