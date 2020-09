Nový Hyundai i30 N na prvních fotkách! Dostal automat i lehounká kovaná kola

Stran informací o nejnovějším provedení Hyundaie i30 N je korejská automobilka celkem tajemná. Uvádí, že bude vůz dostupný s osmistupňovou automatickou převodovkou s trojicí speciálních režimů N a že dostane i lehká kovaná 19palcová kola, která mají údajně zdůraznit sportovní charakter.

Zatím si musíme vystačit hlavně s trojicí tmavých fotografií, mezi nimiž chybí snímek interiéru. Snadno poznáme světlomety s klínovitým denním svícením, přepracováním prošly i nárazníky a uvnitř na sto procent najdeme nový infotainment, který u běžných verzí i30 představuje jednu z největších novinek. Má větší displej i online funkce a před řidičem se usadil digitální přístrojový štít.

Pod kapotou stávajícího Hyundaie i30 N pracuje dvoulitrový čtyřválec T-GDI s výkony 184 a 202 kW, dosud byla vždy hnaná přední kola a řazení obstarávala šestistupňová manuální převodovka. Vzhledem k tomu, že v nabídce pohonných jednotek standardní verze modelu nezůstal s modernizací kámen na kameni, lze očekávat přinejmenším zvýšení výkonu a nedivili bychom se alespoň nejnižší formě elektrifikace.

Už loni se spekulovalo také o pohonu všech kol, díky kterému by mohl Hyundai i30 N pokukovat po skalpu Volkswagenu Golf R. U něj je čtyřkolka standard a motor v nové generaci nabídne více než 330 koní. Bylo by to vůbec poprvé, co by Hyundai i30 zabíral všemi čtyřmi koly. Samotný systém by mohl poskytnout crossover Kona, který pohonem 4x4 disponuje. Podle kolegů z Auto.cz zavěšení z kony na i30 pasuje.

