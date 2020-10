Nový Hyundai i20 N proti všem: Srovnali jsme nováčka se zavedenou konkurencí

Hyundai i20 N se oficiálně představil včera. Sportovní verze městského hatchbacku se setkala s velmi pozitivními ohlasy a bude tak zajímavé sledovat, jak si povede na trhu. Rozhodně to totiž nebude mít snadné, segment malých ostrých hatchbacků totiž nabízí spoustu dalších alternantiv, které se rozhodně nedají lacino.

Vzhledem k tomu, že Hyundai již zveřejnil technické údaje, můžeme model i20 N aspoň na papíře porovnat s konkurencí. Jedním z hlavních kandidátů je Volkswagen Polo GTI. Ten se v loňském roce přestal prodávat s manuální převodovkou a dlouhou dobu byl k objednání pouze s převodovkou DSG. Aktuálně se na stránkách značky dopracujete pouze ke skladovým zásobám vozu, rozhodně to ale nebalí. Časem totiž ještě posílí ze 147 na 152 kW.

Hyundai i20 N: Srovnání s konkurencí Model Hyundai i20 N Ford Fiesta ST VW Polo GTI Motor R4 R3 R4 Objem 1591 1497 1984 Výkon [kW/ot.min] 150/5500-6000 147/6000 147/- T. moment [N.m/ot.min] 275/1750-4500 290/1600-4000 320/1500-4350 Zrychlení [s] 6M 6M DSG Max. rychlost [km/h] 230 230 240 Převodovka 6,7 6,5 6,7 Hmotnost [kg] 1190 1262 1325 Délka [mm] 4075 4068 4185 Šířka [mm] 1750 1735 1751 Výška [mm] 1440 1469 1438 Rozvor [mm] 2580 2493 2549 Počet dveří 5 3 5 Samosvorný diferenciál Za příplatek Za příplatek XDS

Dalším konkurentem je bezpochyby opěvovaný Ford Fiesta ST, který se i s tříválcovým motorem dokázal probojovat mezi žádané sportovní automobily. Jedním z neduhů fiesty však může být, že se nabízí jen s jedním párem dveří. Stejně jako Hyundai má pak i Ford aktivní diferenciál za příplatek.

Pro i20 N to ale není vše. Ke konkurentům můžete řadit například i Suzuki Swift Sport. To aktuálně přezbrojuje na hybridní motorizaci, která by však měla být stejně výkonná jako doposud. Data z tabulky tak pocházejí ještě z čistě spalovacího motoru, který jsme v loňském roce otestovali.

V neposlední řadě je tu ještě Mini Cooper S. Ostrá varianta klasického Mini je tu jediným zástupcem prémiového segmentu. Tomu ostatně odpovídá i cena, která atakuje hranici sedmi set tisíc korun. Zbylá konkurence se přitom pohybuje okolo půl milionu.

Na více informací o Hyundai i20 N si ještě počkáme. Nejdůležitějším údajem však bude cena. Politika Hyundaie jde na ruku obyčejným zákazníkům i v rámci sportovních modelů. Zatímco tedy dynamické paramtery vypadají srovnatelně, cenou může Korejec vytáhnout z rukávu eso. Vše se ale dozvíme až později. Na trh má Hyundai i20 N dorazit na jaře.