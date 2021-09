Nový Hyundai Casper odhaluje interiér. Je maličký, ale klidně se v něm i vyspíte

Když říkáme, že novinka pro korejský trh je skutečně maličkatá, nevymýšlíme si – na délku má 3,6 metru, šířka činí 1,6 metru a výška je také 1,6 metru. Rozvor je přitom solidních 2,4 metru. Do tohoto balení se automobilce podařilo napěchovat solidní porci místa – přední sedadla se dají sklopit, zadní taktéž a můžete je i posouvat v rozsahu 16 centimetrů nebo pro relax naklopit do úhlu 39 stupňů. Držáky nápojů mezi předními sedadly jsou uchyceny přímo do sedáku.

Hyundai láká na roztomilý crossover. Casper míří do velkoměst, je menší než i10

Po sklopení všech sedadel se uvnitř i vyspíte. Casper bude nabízen s atmosférickým litrovým tříválcem o výkonu 56 kW a s točivým momentem 90 Nm, nebo přeplňovanou verzí se 75 kW. Ceny na korejském trhu začínají zhruba na 260 tisících korunách, kromě Koreje čeká vůz nasazení i na indickém trhu.