Nový hypersport Rimac C-Two stále ještě naráží. Takto se ničí auto za desítky milionů

Chorvatská automobilka Rimac má v posledních měsících napilno. Výrobce elektrického hypersportu Concept One se chystá oficiálně uvést na trh svůj druhý model, který se bude jmenovat C-Two. Po oficiálním debutu se přešlo na náročné testování, ve kterém nesmí chybět ani nárazové zkoušky.

Program nárazových testů začal v roce 2019 a do dnešního dne poslal Rimac proti zdi již devět prototypů. Ostatně záběry z loňských testů již byly zveřejněny. Automobilka nyní zveřejnila video také z posledních dvou nárazových zkoušek, kdy první vůz narazil v rychlosti 40 km/h a druhý v rychlosti 56 km/h. V obou případech zůstal monokok vozu nepoškozený.

Ničení chorvatských hypersportů však ještě není u konce. Rimac chce prodávat svůj do celého světa. Musí tak splňovat nejrůznější homologace a mít svůj vůz vyladěný do posledního detailu. Bezpečnost si také musí hlídat díky ošklivé nehodě Richarda Hammonda v roce 2017 s modelem Concept One, která s pověstí nové značky hned zkraje zamávala, když začal po nárazu hořet.

Rimac C-Two má na každém kole jeden elektromotor. Kombinovaný výkon tak činí 1408 kW (1904 koní). Akcelerace z 0 na 100 km/h proběhne za 1,85 sekundy a rychloměr by se měl zastavit až na hodnotě 415 km/h, což je u elektromobilů nevídané. Dojezd na jedno nabití by měl být 647 km. Vznikne pouze 150 kusů a produkce začne příští rok.