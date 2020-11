Nový Grand Tour má konečně datum premiéry! Slavné trio se vrátí ještě před Vánoci

Na novou epizodu čtvrté série pořadu The Grand Tour se čeká už opravdu dlouho. Podle IMDB jsme se měli nového dílu dočkat již 4. září, bohužel se ale tehdy žádná premiéra nekonala a čekalo se na další informace. Nyní už se ale konečně ukázal první trailer, na jehož konci se ukázal již oficiální datum premiéry.

Nový šéf BBC chce Jeremyho Clarksona zpět na svou loď. Ještě ale nepřišel správný čas

Trio Jeremy Clarkson, Richard Hammond a James May se na obrazovky vrátí 18. prosince. Zbrusu nový speciál z nehostinného Madagaskaru dostal název „A Massive Hunt“ a podle první ukázky je jasné, že dostaneme klasický produkt z dílny Andyho Wilmana, u kterého nebudou chybět epické záběry ani typický situační humor.

Na této dobrodružné cestě, kde nebude nouze o terénní hrátky, budou moderátoři opět vybavení neobvyklými auty. Jeremy Clarkson bude řídit Bentley Continental GT minulé generace, Richard Hammond Ford Focus RS a James May Caterham. Skoro to až vypadá, že si moderátoři vybrali auta navzájem, protože zrovna Focus RS je oblíbenec Clarksona, zatímco May nedá dopustit na Bentley.

James May naučí vás i sebe vařit. Hvězda The Grand Tour uvede kulinářskou show

Dvě sportovní auta a jeden grand tourer si budou muset moderátoři náležitě upravit. Jak je vidět v ukázce, opět k tomu přistoupili svérázným způsobem. Tento předběžný dárek k Vánocům si můžete rozbalit na internetové televize Amazon Prime.