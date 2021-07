Nový Grand Tour má datum premiéry a pořádný trailer. Připomíná starý Top Gear

Po třetí sérii pořadu The Grand Tour, která se odvysílala před dvěma lety, se slavná moderátorská trojice rozdělila na samostatné projekty. Jeremy Clarkson se stará o farmu, James May objevuje krásy exotických zemí a Richard Hammond bojuje o přežití na pustém ostrově.

Na auta ale tito britští borci nezanevřeli. Čtvrtá série jejich pořadu totiž existuje, jen se jedná o velkolepé road movies s velkými časovými rozestupy. Natáčení posledního dílu výrazně zpomalila pandemie koronaviru. Nyní už má ale další dobrodružství moderátorů konečně datum premiéry a především plnohodnotný trailer.

Epizoda je pojmenovaná The Grand Tour Presents: Lochdown. Vzhledem k omezenému cestování se odehrává ve Skotsku a už z traileru je cítit nádech starého Top Gearu. Na pochmurných ostrovech se totiž odehrávala většina epizod. O co půjde? Z traileru můžeme vidět, že moderátoři staví most přes slavné skotské jezero Loch Ness.

Zajímavý je i výběr vozů. Jeremy Clarkson má Lincoln Continental Mark V, James May Cadillac Coupe DeVille a Richard Hammond zase Buick Riviera. Vzhledem k lockdownu, který během natáčení na ostrovech panoval, se ale moderátoři nemohli nikde ubytovat, takže se museli uchýlit ke karavanům. Nový díl vyjde na internetové televizi Amazon Prime 30. července.