Nový Ford Ranger Raptor oficiálně: Sportovní pick-up s V6 zamíří i do Evropy. A dříve, než jsme čekali!

Dalším dílem divize Ford Performance je nový Ranger Raptor. Výsledek je inspirovaný slavným závodem Baja a pomohl si díly od mistrů z Fox.

Nová generace pick-upu Ford Ranger debutovala na konci loňského listopadu. Už tehdy se šuškalo o návratu verze Raptor a o pár dní později jsme to měli potvrzeno. Nyní už vám můžeme nový Ford Ranger Raptor konečně představit v plné parádě. Podle automobilky přepisuje pravidla hry v kategorii sportovních off-roadů.

Kde jinde tedy začít než u motoru. Pod kapotou je nový zážehový vidlicový šestiválec EcoBoost o objemu 3,0 litru se dvěma turbodmychadly, který disponuje výkonem 212 kW (288 koní) a točivým momentem 491 N.m. Motor V6 má blok válců z vermikulární litiny, která je přibližně o 75 procent pevnější než běžná.

Motor je spárovaný s 10stupňovou automatickou převodovkou. Systém anti-lag pro co nejrychlejší odezvu motoru na plynový pedál je podobný tomu v modelech Focus ST a GT. Turba tak dokáže udržet roztočená až po dobu tří sekund. Pro každý z 10 stupňů je v řídicí jednotce uložen samostatný profil přeplňování, aby vůz stále podával optimální výkon.

O reprodukci motoru se starají nové výfuky opatřené aktivní klapkou, jejichž zvučnost lze ovládat jedním ze čtyř režimů - tichý, normální, sportovní a Baja. V posledním režimu je klapka zcela otevřená. Ford také zmiňuje kompletně přepracované zavěšení včetně nových hliníkových ramen a odpružením s dlouhými zdvihy.

Tím se dostáváme k tlumičům Fox Live Valve o průměru 6,3 cm, které si divize Performance naladila přesně podle svých představ, aby měl nový Raptor co nejlepší výsledky na silnici i v terénu. Nepříjemnému propérování natvrdo pak zabraňuje systém Fox Bottom-Out Control, který v posledních 25 % zdvihu navýší tlumící účinek na maximum.

Ranger Raptor je vybaven pohonem všech kol s elektronicky řízenou dvoustupňovou rozvodovkou a uzávěrkami předního i zadního diferenciálu. Při jízdě v terénu se pak hodí dodatečná ochrana podvozku. Třeba přední ochranný plát má tloušťku 2,3 mm. Když už se dostanete opravdu do úzkých, pomohou vyprošťovací oka vpředu i vzadu.

Charakteristiku pohonu lze měnit jízdními režimy Normal, Sport a Kluzký povrch pro silnici a Kameny, Písek, Bláto/koleje a Baja do terénu. Tyto režimy mají vliv na motor, převodovku, ABS, systém bránící prokluzu kol, zvuk výfuků i posilovač řízení. Vůz disponuje také funkcí Trail Control, což je tempomat do terénu do rychlosti 32 km/h.

Zvenku vůz poznáte podle rozšířených lemů blatníků a nápisu FORD na přední masce, jako tomu bylo u předchozího provedení. Standardně je na 17palcových kolech s univerzálními pneumatikami. Uvnitř najdete nová sportovní sedadla a dekorační doplňky v oranžové barvě.

A teď to úplně nejlepší. Nový Ford Ranger Raptor bude první variantou nové generace Rangeru uvedenou na evropské trhy. Dorazí tedy dřív než standardní provedení. Dodávky zákazníkům budou spuštěny v posledním čtvrtletí roku 2022. Standardní verze bude na začátku roku 2023. Ford zmiňuje, že naftový motor o objemu 2,0 litru se dvěma turby z odchozí generace v novince i nadále zůstává, a to do roku 2023.

„V případě Rangeru Raptor nové generace jsme si dali skutečně záležet, abychom přivedli na svět plnohodnotný sportovní pick-up. Je mnohem rychlejší, vypadá fantasticky, má plno nových funkcí a je to nejdrsnější Ranger, jaký jsme kdy stvořili,“ řekl Dave Burn, šéfkonstruktér řady Raptor z divize Ford Performance.