Nový Ford Puma ST oficiálně: Crossover se přiostřil! Má samosvor a 200 koní

Zájem o crossovery je stále silný a rovněž poptávka po trochu sportovnější jízdě se tak chtě nechtě přesunuje na tyto vozy. Po řadě upoutávek tedy už Ford naplno odhaluje ostrou ST verzi svého posledního crossoveru Puma. A jestliže překousnete očividná negativa vůči klasickému hot-hatchi (vyšší těžiště i hmotnost), tento hot-crossover nakonec nezní vůbec špatně.

U Pumy ST totiž Ford využil techniky a postupů, které již přivedl na skvělé Fiestě ST. Pod kapotou tak najdete přeplňovaný tříválec 1.5 EcoBoost o síle 200 koní (147 kW) a točivém momentu 320 N.m, který je výhradně spojený s manuální šestistupňovou převodovkou a jeho síla putuje na přední kola. A pokud to s drcením okresek myslíte vážněji, Ford vám volitelně přihodí mechanický samosvorný diferenciál Quaife (součástí Performance balíčku).

Z nuly na 100 km/h se dostane Puma ST za 6,7 vteřiny, tedy o 0,2 vteřiny pomaleji než Fiesta ST, přičemž i maximální rychlost není tak vysoká s 220 km/h, namísto 232 km/h u hot-hatche. Crossoveru přitom nechybí ani systém řízeného startu launch control (v Performance balíčku) a volitelné jízdní režimy, kdy Sport zostří reakce plynového pedálu, řízení a otevře klapky sportovního výfuku, zatímco Track navíc vypne i kontrolu trakce a přepne ESP do méně zasahujícího nastavení (lze však i plně vypnout).

Hlavním kouzlem Pumy ST ale bude upravený podvozek, který je vzadu až o 50 % tužší než v případě standardní Pumy, nechybí mu nové stabilizátory vpředu i vzadu ani patentované pružiny Force Vectoring známé z Fiesty ST či nové dorazy a tlumiče Hitachi. Samotné řízení má o 25 % rychlejší převod, silnější je i brzdový systém s 325mm kotouči vpředu a 271mm vzadu, zatímco auto stojí na 19palcových kolech obutých do pneumatik Michelin Pilot Sport 4S.

Kromě přiostřeného exteriéru vycházejícího z dosavadní sportovní výbavy ST Line je Puma ST nabízena v celkem šesti odstínech karoserie včetně exkluzivní zelené metalízy Mean Green (na fotkách). Uvnitř jsou pak samozřejmostí sedačky Recaro (s vyhříváním), kůží obšitý sportovní volant, nová řadička a množství znaků ST. Do výbavy se nicméně dostává třeba i prémiový audiosystém B&O nebo funkce promítání loga ST ze zrcátek na zem při nastupování do vozu. Praktičnost Pumě ST s extra hlubokým zavazadelníkem o objemu 456 litrů zůstává.

Datum uvedení nového Fordu Puma ST na trh ještě neznáme, stejně jako české cenovky.