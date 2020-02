Nový Ford Puma má děravou podlahu v základní výbavě. Oficiálně dorazil do ČR

Okecávat v dnešní době příchod dalšího crossoveru na trh, je zbytečné. Zákazníci tato auta chtějí, líbí se jim a jsou ochotni za ně zaplatit. Vozy Renault Captur či Peugeot 2008 nedávno na český trh dorazily už v druhé generaci a jejich popularita nadále roste, po delším otálení se probudila také Škoda s Kamiqem a tak dále. S příchodem nové generace Fordu Puma by se chtělo říci, že už konečně prozřel i Ford, jenže on to stihnul ještě mnohem dříve než zmiňovaná Škoda.

Ford totiž na našem trhu už delší dobu nabízí model EcoSport. Od poloviny roku 2018 jej vyrábí v Craiově a někoho by mohlo napadnout, že si s novou generací modelu Puma polezou do zelí. Jenže Ford to má spočítané. Říká, že zatímco EcoSport je zaměřený spíše „terénně“, Puma je pravá stylovka do města. A protože je dnes elektrifikace snad ještě důležitější než odpověď na aktuální trendy, je i Ford Puma elektrifikovaný. Sice tou nejnižší možnou formou (MHEV), ale i to mu má pomoci k hospodárnějšímu provozu.

Nový Ford Puma jsme již před časem vyzkoušeli v rámci mezinárodní prezentace a máme jej objednaný pro klasický redakční test, proto jsem se nyní rozhodl na podívat z pohledu nabídky pro český trh. Ty jsou totiž trochu oříšek. Ford říká, že vám vůz umí prodat už za ceny od 449.900 Kč, zvýhodněné částky ale uvádí v konfigurátoru a nikoliv v hlavním ceníku. V tom najdete základní cenu 513.900 Kč (1.0 EcoBoost/92 kW), nižší částka ale začne dávat smysl ve chvíli, když sjedete na nabídku značkového financování.

Ford totiž zároveň uvádí, že model Puma není autem cíleným primárně pro firemní flotily. Je to auto hlavně pro soukromníky, a protože je holý nesmysl kupovat dnes nové auto za hotové, přichází na řadu značkové financování Ford Credit. Základní Puma Titanium (1.0 EcoBoost/92 kW) vás při záloze 134.350 Kč (necelých 30 % z ceny) a celkové výši úvěru 315.550 Kč vyjde na 3600 Kč měsíčně včetně pojištění, sportovněji střižená Puma ST-Line s cenou od 479.900 Kč vychází za podobných podmínek o tři stovky měsíčně dráž.

Crossovery do města jsou dražší než adekvátně velké hatchbacky, na to už jste si ale asi zvykli. Na druhou stranu mívají bohatou výbavu. Základní Ford Puma (Titanium) má litá 17palcová kola, LED světlomety a zadní svítilny, parkovací senzory vzadu, tempomat, elektricky ovládaná okna, manuální klimatizaci, navigaci, vestavěný modul pro vzdálené ovládání vozu (odemykání, zamykání, startování), bezdrátovou nabíječku telefonů či rozpoznávání dopravních značek. To je hodně slušné!

Zajímavým prvkem základní výbavy je i takzvaný MegaBox, který potěší především ty, kteří v kufru rádi převážejí zablácené gumáky, rostliny v květináčích a tak dále. Jde o šikovnou plastovou vanu umístěnou pod podlážkou kufru, která má pro snazší údržbu dokonce špunt pro vypouštění vody. To kdybyste chtěli prostor umýt vodou z hadice. Koukněte na přiložené video nebo do galerie, kde je MagaBox prezentován detailně.

MegaBox má objem 81 litrů a slouží i v případě, že budete chtít převážet vyšší předměty. Je ale dobré mít na paměti, že pokud si pořídíte rezervní kolo, jeho objem se zmenší na 34 litrů. Podobné je to u mild-hybridní varianty, která má zatím akumulátor umístěný v kufru. Dokud jej Ford nešoupne pod přední sedadlo (takové vozy bude vyrábět zhruba od května), počítejte s objemem 68 litrů. Od května už budou k dispozici také verze s dvouspojkovou předovkou. Zatím si totiž Ford Puma pořídíte pouze s manuálem.

Ford Puma – Technická data a české ceny Motor 1.0 EcoBoost 1.0 EcoBoost mHEV Zdvihový objem [cm3] 999 999 Válce/ventily 3/4 3/4 Největší výkon [kW/min] 92/6000 114/6000 Točivý moment [N.m/min] 170/1400-4500 220/3000 Výkon startéru/generátoru [kW/min] - 11,5 Převodovka 6M 6M Max. rychlost [km/h] 191 205 Zrychlení 0-100 km/h [s] 10,0 9,0 Spotřeba NEDC [l/100 km] 5,4/4,0/4,5 5,1/3,9/4,4 Provozní hmotnost [kg] 1280 1280 Cena Titanium [Kč] 513.900 552.900 Cena Titanium X [Kč] 564.900 603.900 Cena ST Line [Kč] 541.900 580.900 Cena ST Line X [Kč] 592.900 631.900