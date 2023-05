Nový Ford Mustang v Česku dostanete dříve než obyčejnou octavii. Už jsme v něm seděli, máte se nač těšit

Nová generace legendárního sporťáku se oficiálně ukázala loni v září. Prohlédli jsme si ji přímo v Praze a na dobrého půl roku to byl náš poslední kontakt.

Budu upřímný: Kdybych se mohl rozhodnout pro jediné sportovní auto a to by se v mžiku objevilo v mojí garáži, bylo by to Porsche 911. Klidně základní Carrera řady 997, to auto miluju. Ovšem kdybych se měl rozhodovat rozumem, byl by to Ford Mustang - sporťák z plakátu, který je na světě už skoro 60 let a právem platí za legendu.

Mustang nemusí nikomu nic dokazovat. Dlouhodobě je to nejprodávanější sportovní auto světa a ještě relativně nedávno se u nás dala osmiválcová verze koupit za zhruba jeden a čtvrt milionu. Dnes lze výběhové základní gétéčko s motorem 5.0 Ti-VCT V8 (330 kW) a manuální převodovkou pořídit za 1,5 milionu. Je to sice více než dříve, ale pořád by se mělo jednat o nejlevnější osmiválcový vůz oficiálně prodávaný v Česku.

I navzdory obecnému pobláznění elektromobily to evropský Ford s pořádnými motory stále myslí vážně a novou generaci legendárního sporťáku bude prodávat výhradně s pětilitrovým osmiválcem. Ne že by neuměl nabídnout i čtyřválec (jako na americkém trhu), ale prodeje ukázaly, že kdo chce Ford Mustang, ten nejčastěji sahá po fastbacku s osmiválcem a automatickou převodovkou.

Nová (sedmá) generace Fordu Mustang měla světovou premiéru loni v září. Zvenku je to klasický americký sporťák, jen s větším důrazem na vyzdvižení charakteristických detailů. Ovšem uvnitř je to revoluce. Už minulý mustang měl velký digitální přístrojový štít, ten nový jej ale opticky spojil s 13,2palcovým dotykovým displejem infotainmentu Sync4. Ruční brzda zůstala jen naoko, zmizela některá klasická tlačítka, ale aspoň dostanete velká sportovní sedadla.

Český Ford nechal do Prahy dovézt předprodukční kousek a na následující půlrok to byl náš zřejmě poslední kontakt. Nový mustang oficiálně dorazí do Česka až koncem roku, zato rovnou jako fastback, kabrio, a také v nekompromisní verzi Dark Horse.

Ford zatím neprozradíl konkrétní parametry evropské verze osmiválcového pětilitru, ale slíbil je zveřejnit až společně s českými cenami. Ty budou patrně vyšší než u odcházející šesté generace (pohybují se v rozmezí 1,5 až 1,9 milionu korun), to je ale jedno. Důležité je, že si nový Ford Mustang našel cestu k nám a má pořádný motor.

Od objednávky do dodání to přitom nebude trvat moc dlouho. Výroba se plánuje na tři měsíce dopředu a doprava z továrny k nám zabere dva měsíce. Je proto úsměvné, že nový Ford Mustang podle vašeho gusta můžete mít v garáži dříve, než vám Škoda dodá obyčejnou octavii. Na tu se totiž v dnešní době čeká klidně i rok.