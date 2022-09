Nový Ford Mustang konečně oficiálně. O osmiválec a manuál nepřišel! Má i samosvor a driftovací brzdu

Při vývoji nového Mustangu se Ford soustředil na maximální využití potenciálu motoru a digitalizaci. Je přívětivější pro každodenní použití, ale zároveň toho umí více na závodním okruhu.

Ford Mustang se během 58 let nepřetržité výroby stal naprostou ikonou. Znají ho i lidé, kterým jinak automobilový svět nic neříká, jelikož vzhledem k více než 10 milionům prodaných kusů na něj určitě někdy narazili. Není divu, že od roku 2014, kdy se představila poslední generace, je pravidelně nejprodávanějším sportovním kupé světa. Navíc se objevuje v celé řadě filmů, reklamách i hudebních klipech. Proto když se ohlásil nový modelový ročník, řada fanoušků se bála, jestli mu moderní doba nevezme duši.

Na rozdíl od ostatních staví Ford u automobilů s konvenčním pohonem pokrok na digitalizaci, online technologiích a speciálních edicích. Do roku 2026 ale plánuje investovat 50 milionů dolarů do elektromobility, takže možná máme před sebou poslední Mustang s V8. V takovém případě není na co čekat, jelikož kromě skvělého svezení bude v dlouhodobém horizontu i perspektivní investicí.

Nový Mustang je zatím nejdravější evolucí. Čtvrtá generace V8 má dvojité sání se dvěma škrticími klapkami pro lepší odezvu. Té napomáhá rovněž řízení se strmějším převodem a maximální omezení vůlí řídicí soustavy. Verze GT je vybavena funkcí dorovnávání otáček při řazení pro snadnější soužití se šestistupňovým manuálem. Možnost desetistupňového automatu pochopitelně zůstala. Pod kapotou se řešil i vizuální dojem. Kromě nového krytu je vedení kabelů, palivového i brzdového potrubí úhlednější.

V interiéru je na první pohled patrná nová úroveň digitalizace. Původní kapličku se dvěma tubusy nahradila 12,4 palce velká obrazovka plynule navazující pod jedním sklem na 13,2palcový multimediální systém SYNC 4. Ten podporuje Apple CarPlay i Android Auto, aplikaci FordPass a bezdrátové aktualizace. FordPass nově zahrnuje nepřetržitou podporu v případě odcizení. Dle přání zákazníků obsahuje infotainment více funkcí, takže středová konzole má méně tlačítek a vytvořila místo pro příplatkové indukční nabíjení. Nejnovější audiosystém B&O zahrnuje 12 reproduktorů i subwoofer a zesiluje akustiku motoru přímo v kabině.

Z praktického hlediska potěší u verze s plně polstrovanou plátěnou střechou její elektrické ovládání a aretace jedinou západkou. Do kufru se vejdou dva golfové bagy.

Nová povrchová úprava interiéru zaujme vedle kůže a měkčených materiálů také kontrastním prošíváním nebo perforovanou úpravou středové konzole. Na stropnici najdeme USB porty pro napájení kamer, což je vychytávka, se kterou už před lety přišla třeba současná Škoda Octavia.

V oblasti designu mění poprvé příď design v závislosti na verzi. Všechny mají nový vzhled světlometů a tvary vynikající lepší aerodynamikou a ochranou chodců. Vzadu najdeme nově zpracovaná světla a difuzor. Na výběr bude 12 odstínů karoserie, černé a červené lakování brzdových třmenů a dvě sady 19palcových kol.

Po vzoru SUV Mustang Mach-E je i Mustang sedmé generace vybaven asistenčními systémy, k nimž patří rozpoznávání dopravních značek, inteligentní adaptivní tempomat s funkcí Stop & Go, asistent jízdního pruhu, asistent vyhýbacího manévru a asistent automatického brzdění při couvání. Adaptivní podvozek nyní monitoruje parametry celého vozu a okamžitě reaguje na nerovnosti vozovky.

FordPass umožňuje spojení s vozem na dálku s možností vypnout a zapnout motor včetně časového plánování, ovládat zámky, hledat jeho polohu a zjistit aktuální technický stav.

Mustang stvořen pro okruhovou zábavu

Vzhledem k předpokládanému využití vozu na okruhu Ford vytvořil verzi Dark Horse stojící na vrcholu nabídky. Nově představený model je základem pro Mustangy, které budou po celém světě závodit v různých sériích včetně GT3, GT4 a NASCAR. V sezóně 2023 přijde i nový zákaznický Mustang GT4, který bude k dispozici pro globální třídy GT4 v IMSA, SRO a FIA GT.

Osmiválec dostal nové vačkové hřídele a speciální sání. Balíček Performance přidává chladič motorového oleje, chladič převodového oleje (verze s automatem), odlehčený chladič s větším odvodem tepla, výkonnější ventilátory chlazení a chladič samosvorného diferenciálu Torsen. Specificky naladěný podvozek má větší stabilizátory, zadní výztuhu a větší brzdové kotouče. Více zábavy pří průjezdu zatáčkami kontrolovaným smykem přináší „elektronická driftovací brzda“.

Okruhovou linii poznáte podle zatmavených předních světel a lesklé černé mřížky chladiče. Z boku zaujmou nástavce prahů a vzadu pevné křídlo spolu s rozměrným difuzorem. Výsadou verze Dark Horse je modrý lak Ember spolu se sladěnými třmeny. V interiéru modrá barva pokrývá výplně dveří, sedadla s perforací, manžetu řadicí páky a středovou konzoli. Kontrastem jsou výdechy ventilace a rámečky v černé metalíze Alley. Uvnitř i zvenčí nahradily původní plakety specifická loga Dark Horse.