Nový Ford Mustang GT3 jsme fotili přímo v Le Mans. S V8 Coyote bude závodit napříč světem

Model Ford Mustang oficiálně vstupuje do závodní kategorie FIA GT3. V akci jej uvidíme ještě letos, 24 hodin Le Mans pojede příští rok.

Základem Mustangu GT3 je zcela nový Mustang Dark Horse modelového roku 2024. Závodní novinka se světu představila v zákulisí 24hodinovky Le Mans. Ne náhodou, právě na tento prestižní závod si speciál Fordu brousí zuby, byť si na svou okruhovou premiéru musí počkat až do příštího roku.

Specialitou vozu je specifické barevné provedení. Jeho autorem je Troy Lee, jeden z předních světových designérů v oblasti motorsportu. Mustang GT3 je jeho první prací ve službách Fordu. Kromě svébytného lakování však láká i na zajímavou techniku – speciální zavěšení, panely karoserie z uhlíkového kompozitu či specifický aerodynamický paket.

Naposledy automobilka v prestižní čtyřiadvacetihodinovce triumfovala v roce 2016 s modelem Ford GT. „Už to není souboj Ford vs. Ferrari. Je to Ford vs. všichni! Návrat do Le Mans je začátkem budování globálního sportovního byznysu s Mustangem, stejně jako to děláme s Broncem nebo Raptorem,“ uvedl při slavnostním odhalení Jim Farley, generální ředitel Ford Motor Company.

Američané představili i nové logo Ford Performance. Je čistší a jednodušší, počínaje premiérou se má objevovat na všech závodních vozech této automobilky. Tvůrci říkají, že novou vizuální identitu lze snáze integrovat do různých aplikací od zbarvení vozů přes oblečení či suvenýry.

Sportovní divize prohlubuje spolupráci se dvěma dlouholetými partnery – Multimatic a M-Sport. První jmenovaní stáli za ikonickým Fordem GT včetně závodního programu a nyní se budou podílet na výrobě a podpoře Mustangu GT3. M-Sport bude montovat 5,4litrový osmiválec Coyote, který Ford Performance vyvíjel pro tento závoďák.

Ještě než se Mustang GT3 příští rok vydá na start 24 hodin Le Mans, bude v rukou zákaznických týmů závodit v různých kategoriích GT3 po celém světě. Prvním se stávají Proton Competition z německého Ehingenu, kteří první ostré kilometry s novým Mustangem GT3 absolvují ještě letos.

Kolega Vláďa Kadera si Mustang GT3 prohlédl naživo již během světové preméry při 24hodinovce v Le Mans, které se coby novinář účastnil. Brzy se s vámi jistě podělí o jeho dojmy!