Nový Ford Focus ST Edition koupíte i s manuálem na tlumiče. Vznikl pro ty, co to myslí s okruhy vážně

České zastoupení automobilky Ford nám opět připomíná, že má ve svém portfoliu ostrý hatchback s potentním motorem o objemu 2,3 litru, který disponuje výkonem 206 kW (280 koní) a točivým momentem až 420 N.m. Nyní je tu nová verze ST Edition, kterou najdete už i v ceníku a vyjde na 1.129.900 Kč, což je oproti ST X příplatek více než sto tisíc korun. Co dostanete navíc?

Edition je doladěnou verzí základního modelu pro ještě lepší zážitky na okreskách a na okruhu. To znamená třeba nové odpružení vyrobené specialisty z KW Automotive. Vůz má dvojité pláště tlumičů vyrobené z nerezové oceli a práškově lakovanými pružinami. Oproti standardnímu modelu je Edition nižší o 10 mm a zákazník má další možnost regulace o 20 mm. Celkově je možné nastavit tuhost tlumiče ve dvanácti stupních a v šestnácti stupních také jeho odskoky. Tuhost pružin je vyšší o 50 procent.

Vypadá to, že budete muset být velmi zkušený jezdec nebo podvozkář, abyste vůbec tušili, jak s tím vším naložit, ale nemělo by to být tak horké. Ford myslel i na ty, kterým to nejde na první dobrou do hlavy a k dispozici tak bude technická dokumentace definující nastavení pro různé podmínky, a to včetně dovádění na Nordschleife.

Mimochodem 19palcová kola vytvořená metodou flow-forming, zhutňováním hliníkové slitiny, jsou oproti standardním ráfkům o 10 % lehčí. Aby to nebylo jen o dovádění na trati, má ST Edition některé prvky volitelné výbavy ve standardu. To znamená sadu Assist, kde najdete i adaptivní tempomat, dále pak je v základu audiosystém Bang & Olufsen nebo paket Winter, kde najdete vyhřívání čelního skla, předních sedadel a volantu. ST X za tyto položky připlácí dohromady 23.300 Kč.

K tomu je ST Edition lakované modrou barvou laku karoserie pojmenované Azura, jiný odstín není k dispozici. V interiéru je modré prošívání a pár unikátních dekorů. Tvar sedadel je stejný. Výbava na přání zahrnuje třeba sadu City s aktivním parkovacím asistentem za 6500 Kč nebo obvodový alarm s prostorovým čidlem za 10.000 Kč.