Nový Ford Explorer vs. luxusní naftová SUV: Může mít plug-in hybrid navrch?

Ford se v Evropě obul do vozů SUV a elektrifikace snad v maximální možné míře. Loni uvedl na český trh hned tři nová elektrifikovaná SUV (Kuga, Puma, Explorer) a ukázal ryzí elektromobil Mustang Mach-E, který se k nám však dostane kdoví kdy. Osobně jsem nejvíce zvědavý na explorer, protože ten má na českém trhu tradici a hlavně kombinuje to, co je pro řadu řidičů důležité – velikost, pořádný motor a samozřejmě výkon.

Zatím nás Ford nechal jen nakouknout pod pokličku. V listopadu loňského roku spustil konfigurátor SUV Explorer, což neušlo naší pozornosti. Za cenu okolo 2 milionů korun dostanete sedmimístné SUV s třílitrovým benzinovým šestiválcem a maximální výbavou s možností připlatit si pouze za lak. Na vás je jen se rozhodnout, jestli chcete sportovněji střiženou verzi ST Line, nebo luxusněji vyhlížející Platinum.

Maximum a nikdy jinak

Už v listopadovém článku jsem uváděl, že na konkrétní technická data si budeme muset ještě nějakou chvíli počkat. Čekání skončilo. Na českých stránkách Fordu už totiž najdete kompletní technická data, což je fajn nejenom s ohledem na dlouho očekávaná tvrdá data, ale také nám to dává možnost porovnávat.

A protože je je Ford Explorer plug-in hybrid, který může být alternativou chybějícího a v Evropě stále oblíbeného turbodieselu, přizval jsem do našeho malého srovnání BMW X7 M50d a Audi SQ7 TDI. Nabízel by se i Mercedes-Benz GLS, jenže ten nenabízí srovnatelně výkonný naftový motor. Stejné je to i s mocným Range Roverem, který z naftového osmiválce 4.4 SDV8 dostal jenom 250 kW.

Zmíněné vozy Audi a BMW se na českém trhu už dávno stihly zabydlet, proto se teď zaměřím pouze na explorer. Celých 5049 mm dlouhé a přes dva metry široké SUV pohání zážehový šestiválec 3.0 EcoBoost, který společně s elektromotorem dává v 5750 otáčkách za minutu 336 kW (457 koní) a točivý moment 825 N.m je k dispozici 2500 otáčkách. Hodnoty se oproti těm dříve zveřejněným (331 kW a 84 N.m) nepatrně liší, nadále ale budeme vycházet z těch, které uvádí český Ford.

Explorer je plug-in hybrid s akumulátorem o kapacitě 13,1 kWh, díky kterému zvládne ujet na jedno nabití až 48 km pouze na elektřinu, ale samozřejmě také něco váží. Třeba lithium-iontový akumulátor Škody Superb iV o kapacitě 13 kWh váží okolo 140 kg a to rozhodně není málo. O to více překvapuje, že i přestože váží Ford Explorer „jenom“ 2466 kg (provozní hmotnost, tedy po započtení 75kg). Pořád je to méně než BMW X7 M50d (2610 kg) a prakticky stejně jako Audi SQ7 TDI (2470 kW). A takové Audi Q7 TFSI e, které jde přímo proti Fordu Explorer, váží nejméně 2600 kg. Na českém trhu se však ještě neprodává.

Problém může nastat ve chvíli, kdy budete chtít explorer pasovat do role tažného auta. Zatímco velká SUV s konvenčními motory často utáhnou až 3,5 tuny, největší v Evropě prodávané SUV od Fordu s plug-in hybridním pohonem zvládne o tunu méně, tedy stejně jako některé verze Škody Kodiaq nebo Kia Sorento. I zmíněné Audi Q7 TFSI e utáhne o 200 kg více.

A nakonec ani ta dynamika není v porovnání s Audi a BMW zázračná, vezmeme-li v potaz, má explorer výkon 457 koní. Na stovku to zvládne za 6 sekundy, maximální rychlost je 230 km/h. Ani Audi Q7 55 TFSI e není zrovna zázračné (5,9 sekundy, 240 km/h), my však dneska srovnáváme s konvenčními auty. A z pohledu dynamiky ukazují BMW X7 M50d (5,4 sekundy, 250 km/h) a Audi SQ7 TDI (4,8 sekundy, 250 km/h) jinak zajímavému Fordu Explorer záda.

Tak jak to tedy je?

V samotném úvodu jsem položil otázku, zda může mít nový americký plug-in hybrid v porovnání s luxusními naftovými SUV v něčem navrch. Rozhodně ano. Za dva miliony dostanete plně vybavené SUV se silným pohonným ústrojím, luxusním zevnějškem a papírově naprosto zdrcující spotřebou paliva. Nečekejte však neúnavného tahouna, protože na kouli toho explorer utáhne tolik co řada běžných sedmimístných SUV.

Připlatit si můžete pouze za lak karoserie, což je v porovnání s konkurencí výhoda i nedostatek zároveň – za své peníze dostanete maximum možného, ale o personalizaci nemůže být ani řeč. Uvedená německá SUV si můžete poskládat dle libosti, už v základu jsou ale v porovnání s fordem příšerně drahá a tím to nekončí. Ale také fantasticky jezdí, což jim nikdo neodpáře.

Jak se na silnici projeví Ford Explorer, na který se osobně velmi těším, si prozradíme snad brzy. Zatím totiž neproběhla ani dynamická prezentace pro novináře, natož plánování zápůjček za účelem redakčních testů…