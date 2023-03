Nový Ford Explorer se konečně odhaluje: Nasadil hranaté tvary a plovoucí obrazovku s tajnou přihrádkou

Ford se zavázal elektromobilům do roku 2030. Výrazně mu k tomu pomůže Volkswagen. Toto je tedy první Ford na platformě MEB.

Že vás Ford po nových modelech Puma (z kupé crossover) a Mustang Mach-E (z pony caru elektrický crossover) už nemůže šokovat? Omyl, hned v první třetině letošního roku nás přesvědčuje o opaku a představuje auto, o kterém se bude ještě dlouhou dobu mluvit. Řeč je o prvním elektromobilu vytvořeném ve spolupráci s VW. Toto je nový Explorer, kompaktní elektrické SUV příbuzné s Volkswagenem ID.4.

Ford Explorer byl již od devadesátých let velkým SUV, které mělo vždy alespoň vidlicový šestiválec. Jeho aktuální šestá generace se prodává i v České republice. S novinkou budou nějakou dobu koexistovat, nicméně poté se větší bratr stáhne. Co nám Ford o svém pojetí ID.4 prozradil? Technické údaje si prozatím nechal pro sebe, takže to dnes nebude tak zajímavé čtení, fotografií však máme k dispozici dost.

Explorer nebude jediným, je jen prvním z mnoha. Co bude ale následovat, prozatím nevíme. Bude se vyrábět v Německu a půjde o auto kategorie kompaktní SUV, takže bude velikostně zhruba proti Škodě Karoq. Příbuznost s Volkswagenem není patrná zvenku ani zevnitř, Ford si jede to své včetně velkého displeje infotainmentu, který je umístěný na výšku. Některé přepínače nicméně VW připomínají.

Explorer má zavazadlový prostor o objemu 470 litrů a třeba do 17litrové přihrádky mezi cestujícími vpředu se vejde 15palcový notebook. Značka vyzdvihuje sportovně tvarovaná sedadla a prémiový audiosystém. Obrazovka uprostřed palubní desky se může posouvat nahoru či dolů, za ní se skrývá tajná přihrádka. Infotainment vybavený softwarem SYNC Move podporuje bezdrátovou kompatibilitu s chytrými telefony.

Ačkoliv nemáme k dispozici žádné technické údaje, jsou tu dvě důležitá čísla. Prvním je 25. Za tolik minut se vůz dobije z 10 na 80 procent. Druhým je pak 45.000. Pod tolik eur se chce výrobce dostat se základní cenou. Vůz bude k dispozici ve dvou variantách - Explorer a luxusnější Explorer Premium. Příjem objednávek bude zahájen během letošního roku. Rezervace by měly být otevřeny krátce po zveřejnění této zprávy.

„Explorer je průkopníkem nové generace vzrušujících elektromobilů Ford. Vychází z našich amerických kořenů, ale vyrábí se v Kolíně nad Rýnem pro evropské zákazníky, je připraven na velká dobrodružství a je plně vybaven vším, co budou naši zákazníci potřebovat v každodenním životě,“ řekl Martin Sander, generální ředitel Ford Model e pro Evropu.