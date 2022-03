Nový Ford Everest oficiálně: SUV na podvozku Rangeru má 7 míst a zvládne i hluboký ponor

Potřebujete schopného „pracanta“, ale zároveň rodinné SUV? Ford nabízí jedinečné řešení karoserie SUV na odolném terénním základu.

Ford si je velmi dobře vědom stále rostoucího zájmu o terénní vozy a SUV. Po nové generaci užitkového pick-upu Ranger přichází se zajímavou alternativou, která zvládá i rodinný život. Třetí generace Fordu Everest vychází ze základu Rangeru 2022, ale zároveň nabídne tři řady sedadel a komfort podobný SUV.

Pokud vyrazíte mimo zpevněné silnice, oporou vám bude bytelné šasi se širším rozchodem o 50 mm pro větší stabilitu. Set tlumičů byl uzpůsoben pro zvládání náročnějšího terénu při zachování komfortu na běžné silnici. Everest ale můžete taky ponořit do hloubky 800 mm. Ani střecha nemá s bytelností problémy, jelikož unese statické zatížení do 350 kg. Pokud potřebujete materiál převézt, nechá si naložit až 100 kg. Jelikož se předpokládá zapojení vozu do outdoorových aktivit, je v motorovém prostoru místo pro druhou baterii, kterou lze napájet externí příslušenství.

Co se týče celkového vzhledu, Everest nezapře podobnost s Rangerem. Zejména příď je prakticky identická. Pro snadnější přístup na zadní sedadla se prodloužily dveře a záď dostala široké LED světlomety v nejnovějším designovém směru značky.

V interiéru je znát původ z užitkového vozu, ale nechybí tu moderní technologie. Na první pohled upoutá centrální dotyková obrazovka multimediálního zařízení SYNC 4 s úhlopříčkou 10,1 palce. Pro vyšší verze je k dispozici větší varianta s úhlopříčkou 12 palců. Stejný princip je použit také u digitálního přístrojového štítu, který v závislosti na výbavě měří 8 nebo až 12,3 palce.

Příkladnou vyspělost dokazují i další moderní prvky. Ford Everest disponuje 360° kamerovým systémem, Matrix LED světlomety, automatickým parkovacím asistentem, adaptivním tempomatem a udržováním v jízdním pruhu. Je zde i sofistikovaný protikolizní asistent s automatickou funkcí vyhýbacího manévru. Senzor mrtvého úhlu zohledňuje také přívěs o délce do 10 metrů a šířky 2,4 metru.

Jako základní motor zvolil Ford dvoulitrový diesel s přeplňováním jedním nebo dvěma turbodmychadly. Vrcholem je třílitrový vidlicový šestiválec. Příznivci zážehových motorů si budou muset počkat na 2.3 EcoBoost dostupný od roku 2023. Dle zvolené varianty dostanete šestistupňový manuál nebo desetistupňový automat.

Třetí generace Fordu Everest půjde do prodeje koncem roku, přičemž základní model je vybaven pohonem zadních kol. K dispozici budou výbavové stupně Sport, Titanium a Platinum. Ty případně doplní další konfigurace dle specifik daného regionu. Novinka se dostane i do Indie pod jménem Endeavour. Zajímavostí je, že francouzská armáda používá druhou generaci Everestu pro taktickou přepravu jednotek a lehkého vybavení.