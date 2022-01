Nový Ford Bronco Raptor oficiálně: Je extrémní a zvládne i pouštní sprinty, má nevídanou techniku

Dvě ikonická jména spojená s dováděním mimo zpevněné komunikace se spojila a vytvořila siláka, který utáhne těžký náklad a zároveň zdolá náročný terén.

Nová generace Fordu Bronco už od počátku vyzývala ke hrátkám v terénu. Ne nadarmo nabízí automobilka otevřené verze s možností sejmutí dveří. Nyní spojila tento model s linií Raptor a vytvořila dosud nevídané dílo. Celkově se jedná o nejvýkonnější Bronco v historii a světově prvním SUV, inspirovaným náročnou závodní sérií Ultra4 Racing, jejíž součástí jsou populární eventy jako King of the Hammers v Johnson Valley v Kalifornii. Právě sem si 3. února naplánoval Ford slavnostní premiéru. Bronco se totiž stane tváří série pro letošní rok.

Právě ze závodního prostředí čerpala divize Ford Performance technická řešení pro sériové Bronco Raptor. Upravoval se už samotný základ karoserie kvůli většímu zdvihu zamýšleného odpružení a větší šířce zajišťující stabilitu při rychlé jízdě pouští. Ve srovnání se sériovým modelem narostla světlá výška o 121 mm na 332 mm. Základem konstrukce je vysoce pevný rám doplněný tlumiči s vysokým zdvihem. Podvozek je osazen odolnými nárazníky a pláty, které chrání zranitelné části motoru i převodovky.

Více než 50% zesílení torzní tuhosti karoserie (oproti standardnímu Broncu) zajišťuje horní výztuha nad B sloupky a další najdeme za druhou řadou sedadel. Základ náprav vychází ze závodní specifikace speciálu Bronco DR a doplňuje je know-how soutěžních vozů série Ultra4 Racing. Konkrétně zadní náprava Dana 50 Heavy-Duty AdvanTEK nese ozubené kolo o průměru 235 mm, zatímco přední mechanismus pohonu Dana 44 AdvanTEK obsahuje upravené poloosy s 210mm ozubeným zakončením. Speciálně navržené nápravy rozšířily rozchod vozu o 218 mm na celkových 1869 mm. Pro spolehlivější přenos většího točivého momentu najdeme na podvozku zesílené hnací hřídele. Upravený pohon všech kol završuje odolná spojka a rozdělovací převodovka s poměrem 3,06 4x4 LO a 67,7:1 pro pomalé přejezdy překážek.

Při vývoji optimálních tlumičů a pružin spolupracoval Ford Performance s výrobcem Fox. Výsledkem je poloaktivní sada FOX 3.1 Internal Bypass s průměrem 79 mm. Jejich senzory neustále mapují zatížení a dle potřeby upravují parametry každého tlumiče zvlášť. Soustavě sekundují na míru vyrobená ramena umožňující zdvih kol v rozpětí 330 mm vpředu a 336 mm vzadu. Oproti sériovému vozu dosáhl Ford Performance zlepšení o 60 a 40 procent. O styk s povrchem se starají 17palcová kola obutá do 37palcových pneumatik BFGoodrich KO2. Jde o největší použitý rozměr pro SUV na americkém trhu. Abyste se při řízení nevyčerpali, je Bronco Raptor osazené hřebenovým řízením s elektrickým posilovačem z F-150 Raptor.

Ruku v ruce s unikátním podvozkem jde vyladění dvakrát přeplňovaného třílitru. Pro Raptor byla vytoužená hranice 298 kW, čímž by šlo o historicky nejvýkonnější Bronco. Vedle upravené řídící jednotky dostal motor vylepšený intercooler a výkonnější sání vzduchu, což se hodí při rychlých průjezdech horkou pouští. Ať už si vyberete tuto disciplínu nebo pomalé přejíždění kamenů, vždy se budete moci spolehnout na desetistupňovou automatickou převodovku se specifickým managementem od Ford Performance. Bronco je poprvé vybaveno duálním výfukovým systémem s aktivními klapkami, které se automaticky nastavují v závislosti na zvoleném jízdním režimu (Normal, Sport, Tichý a Baja).

V souvislosti se softwarem pohonné jednotky prezentuje Bronco Raptor nejnovější verzi platformy G.O.A.T. Modes (Goes Over Any Type of Terrain) Terrain Management System. Obsahuje sedm různých režimů včetně volby Baja, která zvýší pozvolný nástup turbodmychadel pro maximálně hladký pouštní průjezd. Pokud zvolíte režim Tow/Haul, můžete za Bronco zapojit přívěs o hmotnosti 2041 kg (o 454 kg více než sériové Bronco). Součástí výbavy jsou asistenční systémy pro jízdu s přívěsem.

Už samotným podvozkem a velkými koly je Bronco Raptor nepřehlédnutelné. Ford Performance celkový dojem podpořil masivními písmeny na masce chladiče, které ji spolu s blinkry rozdělují na dvě části. Vedle LED světlometů je výrazným prvkem spodní ochrana nárazníku, která zároveň funguje jako kotva pro naviják. Boční plastové části nárazníku s mlhovkami jsou navíc odnímatelné pro zdolávání náročnějšího terénu.

Speciální lisovaná kapota s výraznými tvary nese černé výdechy pro odvod vzduchu, zatímco boční žebrování zůstalo v barvě karoserie. Ford Performance dále navrhl široké blatníky a černé nástupní nášlapy. Vpředu najdeme i kanálky pro odvod teplého vzduchu z motoru. Celkově se Bronco Raptor rozšířilo o 249 mm. Pokud by i to bylo někomu málo, k dispozici je grafická sada Bronco Raptor Graphics Package. Vůz si můžete objednat v odstínu červené Hot Pepper, modré metalízy Iconic, Area 51, šedé Cactus, oranžové Ford Performance, bílé Oxford nebo oranžové Cyber aplikované ve třech vrstvách.

V interiéru najdeme analogové ovladače základních komfortních funkcí, zbytek se přesunul do 12palcové obrazovky multimediálního zařízení. Systém SYNC 4 lze za příplatek ovládat i hlasem. Z moderních technologií lze zmínit kamerový systém 360°. Díky šedým plochám působí celek minimalistickým dojmem, což bylo cílem. Digitální přístrojový štít má několik grafických podob včetně speciálního režimu Performance navrženého speciálně pro verzi Raptor. V něm má dominantní pozici otáčkoměr a aktuálně zařazený stupeň. Ostatní ukazatele si můžete doplnit dle libosti.

Základní provedení Raptoru má sedadla z černého vinylu Onyx s pogumovanými detaily. K tomu kontrastně ladí oranžové provedení bezpečnostních pásů a detailů na voliči převodovky, žebrování výdechů ventilace, palubní desce a výplních dveří. Dokonce i tlačítkové zapalování má oranžové podbarvení. Celkový dojem dotváří sportovní volant s černými detaily a magnesiovými pádly řazení.

Za příplatek můžete mít semišová sedadla Onyx Neo s perforací, vinylem potaženou palubní desku a koberec na podlaze. Zhýčkaní dobrodruzi si připlatí za paket Lux obsahující adaptivní tempomat a audiosoustavu B&O s 10 reproduktory.

Objednávkový pořadník se otevře v březnu tohoto roku. Přednost budou mít současní žadatelé o rezervaci, jimž bude Ford zasílat písemnou žádost o potvrzení. Prvních vozů se dočkají už v létě.