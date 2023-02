Nový Ford Bronco Raptor míří i do České republiky. Cesta k dravému off-roadu je ale pěkně drahá

Ford Bronco Raptor je dvakrát přeplňovaná bestie s nápravami Dana 44 a 50, režimem Baja a stylem na rozdávání. Pár kousků bude i v Česku, jejich cena vás ale může vylekat.

Vzkříšení vozu Ford Bronco určitě potěšilo mnoho příznivců stylových off-roadů nejen v Americe. V polovině loňského roku jsme se navíc dozvěděli, že vůz se bude oficiálně prodávat i na našem kontinentu. Zájemci by ale neměli otálet, protože objednávat lze pouze do konce letošního roku. Ještě pořád je tu ale individuální dovoz a do Česka právě míří nejvyšší verze Raptor.

Raptor má sadu tlumičů Fox 3.1 Internal Bypass a společně s na míru navrženými rameny umožňují zdvih 330 mm vpředu a 336 mm vzadu. 17palcová kola obouvají pneumatiky BFGoodrich KO2 o průměru 37 palců. Vůz má sedm jízdních režimů včetně volby Baja, která vás může provést náročnými pasážemi v poušti. Mimo jiné dokáže Bronco Raptor utáhnout až dvě tuny těžký přívěs.

Pod kapotou vozu je dvakrát přeplňovaný šestiválec o objemu 3,0 litru s výkonem 418 koní a točivým momentem 596 N.m. Spojený je s desetistupňovou automatickou převodovkou a dvoustupňovou skříní pro jízdu v terénu (režimy 4H, 4L a 4A). Přední náprava je Dana 44, zadní Dana 50. Vůz má pochopitelně karoserii na rámu.

Vůz na cestě do Česka nabízí společnost Auto Outlet. Nad rámec standardní výbavy ještě o Lux Package, což znamená adaptivní tempomat, reproduktory Bang & Olufsen, vyhřívaný volant či bezdrátové nabíjení mobilního telefonu. Dále je vyšperkovaný oranžovými pásy, karbonovým paketem v interiéru, grafikou Raptor, vestavěnou navigací s aktuálními dopravními podmínkami nebo 17palcovými koly v designu Magnetic Low Gloss.

Dále je ve výbavě šest vestavěných přepínačů s předpřipravenými kabely pro zapojení libovolného dodatečného příslušenství. Háček to samozřejmě má, cena vozu činí 4.083.750 Kč. Jen pro porovnání, nový Ford Ranger Raptor s motorem 3.0 V6 (288 koní) u nás vyjde i s pár příplatky na dva miliony korun. Na Bronco Raptor máte dva roky záruku, lze u něj odečíst DPH a hodí se zmínit, že prodejce udává nemožnost instalace pohonu na LPG.