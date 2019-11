Nový Ford Bronco odhalen v závodní verzi. Dvě turba bude mít i produkční verze

Sériová podoba nového Fordu Bronco se ukáže až příští jaro. Vzhledem k oslavám 50. výročí vítězství v závodě Baja 1000, které automobilce vybojoval Rod Hall, nám něco ukázali alespoň zástupci závodního oddělení Ford Performance. V rámci oslav představili závodní verzi očekávaného vozu, která nese název Bronco R Prototype.

Podle ní si samozřejmě nelze udělat kompletní představu o finální podobě vozu, mlhavé nástřely toho, co nás na jaře čeká však ano. Bronco byla vždy velmi zajímavá alternativa Jeepu Wrangler. Svou karoserií tvaru krabice, na americké poměry kompaktními rozměry a skvělými schopnostmi v terénu jde o takovou michiganskou obdobu Suzuki Jimny.

Protože R Prototype je pořádné závodní auto do terénu, musí tak být i patřičně vybaveno. Díky speciálně postavenému podvozku se při skocích mohou kola extrémně prověsit, u těch zadních to dělá téměř půl metru. Samotné 17palcové disky na sobě mají pneumatiky o velikosti 37 palců.

S informacemi o pohonném ústrojí byl Ford poněkud skromný. Brian Novak, vedoucí divize Ford Performance však prozradil, že dokonce i dvakrát přeplňovaný motor EcoBoost ze závodní verze představuje to, co poté uvidíme i v produkční verzi.

To by naznačovalo šestiválcový motor ze současné produkce, kterým je vybavený například pick-up F-150. V případě verze Raptor produkuje dokonce 457 koní, to by bylo velmi slušné. Uvidíme ale, až se Ford představí, třeba spoustou věcí překvapí.