Nový Fiat Panda odhalen na patentových snímcích! Vypadá úplně jinak, než se předpokládalo

Kolem nové Pandy je v poslední době hodně rušno. Ačkoliv současná generace je na trhu dvanáct let, vystačila si do dnešní doby jen s dílčími facelifty. Stejně tomu bude i letos, kdy dostane nové barvy, infotainment a povinné jízdní asistenty. Její životní cyklus má pokračovat do roku 2027. Možná i déle. Zároveň se začalo mluvit o elektrickém derivátu, který automobil naťuknul konceptem Concept Centovendi v roce 2019.

Iniciativa se znovu připomněla až nedávno zveřejněním pěti konceptů, z nichž jeden měl na dveřích přímo nápis „Panda“ a druhý byl s tímto modelem spojený nepřímo. Nový design se od pět let staré představy liší, a zajímavé je, že neméně odlišná bude i sériová podoba.

Jak to víme? Portál Drive zveřejnil patentové fotografie, které novou pandu vykreslují ve finální podobě. Zdá se, že Panda rezignovala na pixelový design přídě a zvolila uhlazenější tvar podobný Citroënu ë-C3. Podobnost je patrná i z boku v oblasti plastových podběhů a široké plastové ochraně spodní hrany dveří. Odpovídá tomu i rozvržení sloupků. Vzadu příbuznost prozrazují vysoko umístěná světla, která protíná stylový pruh. Nechybí spoiler ani robustní ochrana nárazníku uprostřed.

Nikoho proto nepřekvapí, že nová Panda bude postavená na stejném základu. Proto se jí předpovídá elektromotor s výkonem 83 kW a točivým momentem 120 N.m. Baterie s kapacitou 44 kWh vystačí asi na 320 km. Díky 100kW nabíjení se dostanete z 20 na 80 % za 26 minut. Cenu je momentálně nemožné odhadnout, ale hovoří se o tom, že Panda bude levnější alternativou k Citroënu.