Nový Fiat Grande Panda poprvé v Česku. Je to milé auto plné hezkých detailů

Fiat Panda je auto s téměř půlstoletím historie. Z první generace se stala již klasika, především ve verzi s pohonem všech kol, zatímco druhá a třetí je koloritem silnic převážně jižní Evropy. Malé autíčko segmentu A se vejde do úzkých ulic a zároveň má dostatek elánu ke zdolávání příměstského provozu. Každopádně teď je tu Grande Panda, což je vlastně čtvrtá generace a my jí vítáme na českém trhu.

Tu největší změnu uvidíte už na první pohled. Grande Panda je skoro stejně velká jako Škoda Fabia. Má 3999 mm na délku, 1581 mm na výšku, ale na druhou stranu jen 1763 mm na šířku. I přes skromné rozměry ale nabídne 412litrový zavazadelník. Ze segmentu A se tak přesunula do segmentu B, což byl logický krok, protože tento segment je aktuálně velmi lukrativní. Zároveň je to pro Fiat už druhý model, protože prodává ještě hatchback 600.

A stejně jako šestistovka je i Panda k mání ve dvou provedeních, elektrickém a spalovacím. Aktuálně dorazila na český trh ta elektrická verze, spalovací je ale za rohem. U té vás navíc jistě potěší nabídka motorů, protože vedle hybridu dorazí také 1.2 Turbo s manuální převodovkou, u které čekáme nejnižší základní cenu.

Aktuálně je ale ceník takový, že pod 454.900 Kč novinku nekoupíte. Dostanete za to základní výbavu s motorem 1.2 Turbo Hybrid o výkonu 110 koní. Elektrická verze je od 589.900 Kč, ale pozor, jde o 113koňový motor a 44kWh akumulátor s dojezdem 320 kilometrů, varianta s 54kWh akumulátorem teprve dorazí a bude logicky dražší. Elektrická verze má také menší zavazadelník o kapacitě 361 litrů.

Elektrická verze má k dispozici dvě výbavy, Red a La Prima. Základ nabídne LED přední světlomety, 10palcový přístrojový štít, 10,25palcový infotainment, sedadla čalouněná látkou, klimatizaci, zadní parkovací senzory nebo tempomat. Také je na bílých ocelových diskách, které za mě vypadají mnohem lépe než všechna ostatní kola v nabídce včetně těch z lehkých slitin.

Výbava La Prima za 679.900 Kč povyšuje výstroj auta na automatickou klimatizaci, podélné střešní ližiny, vyhřívaní předních sedadel, volantu a čelního skla, dešťový senzor, bezdrátovou nabíječku mobilního telefonu nebo navigaci. V nabídce je sedm laků karoserie a interiéry Style nebo Bambox.

Verzi La Prima jsme si vzali na krátkou projížďku po Praze. Měla interiér Bambox, což znamená třeba čalounění palubní desky u spolujezdce, u kterého se použila určitá míra bambusu. V případě nehody se spolujezdec nemusí bát, že si bude z obličeje vyndavat třísky, protože airbag vystřeluje ze střechy pod slunečním clonítkem.

Ačkoliv jsme měli auto nabité na 89 %, ukazoval palubní počítač dojezd ještě 289 kilometrů, což je příslibem, že minimálně ve městském provozu bude avizovaná hodnota dojezdu sedět. Grande Panda pak sice není technický skvost, ale i z kombinace přední nápravy McPherson a torzní příčky se podařilo udělat velmi důstojný výsledek, protože nehledě na povrch se do kabiny nedostávají nepříjemné rázy.

Velmi příjemné je také řízení a ovládací síly pedálů. Ten brzdový je skvěle nakalibrovaný, s pravidelným chodem po celou dobu brzdného účinku. Akcelerátorem si pak točivý moment můžete hezky a plynule dávkovat. To auto jednoduše nemusíte dostávat do pravé nohy, nemá jedovaté ani ospalé reakce. Je to jako kdybyste v něm už někdy seděli. Řízení je samozřejmě nekomunikativní, ale s velmi příjemným účinkem posilovače, který dovoluje vodit auto po silnici přirozeně.

Grande Panda se samozřejmě musí pyšnit skvělým rejdem, poloměr otáčení má 10,9 metru, takže se otočí prakticky na pětníku. Pro dva dospělé je pak na předních sedadlech dostatek místa i v oblasti ramen, zatímco zadní sedadla s prostorem trochu zaostávají. Ceníme také dvě dedikovaná tlačítka na vypnutí hlídání jízdních pruhů a varování při překročení rychlosti. Tlačítka jsou vedle sebe a každé z nich stačí podržet na tři sekundy, aby byl klid.

Grande Panda je auto plné hezkých detailů a zajímavých řešení. Vypíchnout musíme třeba navíjecí kabel z přední masky, kterým můžete auto nabíjet nad rámec běžné přípojky, která je vzadu. Digitální přístrojový štít i samotný tvar palubní desky pak připomínají slavnou oválnou testovací trať v domácím Turíně. Nápis Fiat najdete na celém autě hned několikrát, zvenku i uvnitř.

Fiat Grande Panda pořádně prověříme až v celotýdenním testu. Prozatím si můžete prohlédnout pěknou galerii fotografií v českém prostředí a v ceníku se zamyslet, jaká specifikace by vám vyhovovala. Nicméně jak už jsme naznačovali, nabídka ještě není kompletní. V příštím roce nás pak čekají další dva nové modely a mimochodem Fiat 500 dostane ještě letos hybridní motorizaci.

Zdroj: Autorský text | Zdroj videa: Fiat