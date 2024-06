Nový Fiat Grande Panda může naplnit to, co se nepovedlo Fiatu 500e. Na očích jsme ho přitom měli už dlouho

Stávající generaci Fiatu Panda už kdekdo posílal na odpočinek, ale plány se změnily a aktuální situace hovoří o výrobě až do konce tohoto desetiletí. Pokud se tak skutečně stane, bude současný Fat Panda jedním z nejdéle sloužících vozů na evropském trhu, protože současná generace (třetí od roku 1980) se vyrábí už od roku 2011.

Souběžně se stávající generací pandy se bude vyrábět panda nová, a sice s přídomkem Grande. Tiskové oddělení Fiatu vypustilo první snímky a video „velké“ pandy minulý týden a pátek a podle očekávání bude založena na technice koncernu Stellantis. Jedni řeknou, že půjde o další „Peugeot 308“, ale to by bylo drahé. V tomto případě se připravte na další „Citroën C3“.

No jenom se mrkněte do galerie a zjistíte, že Grande Panda je stran proporcí karoserie i vnějších tvarů velmi podobný novému Citroënu C3. Z některých úhlů jde o téměř totožná auta. Citroën je postaven na globální platformě Smart Car, určené pro cenově dostupná auta koncernu Stellantis. Tato platforma alespoň zatím neumožňuje pohon všech kol (na rozdíl od platforma STLA Small, kterou má třeba Jeep Avenger), nemá však problém se zástavbou hybridních i elektrických motorů. A Grande Panda tento základ skutečně má.

Pro Fiat je takové auto výhodné. Hlavně když si uvědomíme, že je Grande Panda uváděn jako globální hráč. Bude to cenově dostupné auto se spalovacím i elektrickým pohonem, a navíc s historickým odkazem, takže výhra na všech frontách. A ti, které „velká“ panda neosloví, budou moci kupovat tu stávající, která se jistě dávno zaplatila. Tvrdý přechod na elektromobily se u Fiatu 500e moc nevyvedl (vůz dostane po čtyřech letech na trhu mild-hybridní pohon), ale Grande Panda je v tomto ohledu mnohem šetrnější.

Trochu jsem naťuknul ceny. Citroën C3 v Česku stojí 400 tisíc korun (1.2 PureTech 100 ve výbavě You). 20 tisíc stáhne dolů akční sleva a dalších 20 tisíc můžete ušetřit díky bonusu za výkup vašeho vozu. A čtyřmetrový crossover za 360 tisíc už je dobrá nabídka. Lépe vybavená verze Max stojí po slevě 25, respektive bonusu 20 tisíc rovných 435 tisíc korun a 83kW elektromobil se 44kWh baterií stojí 630 (You), respektive 715 tisíc korun (Max). To jsou slušné ceny a lze očekávat, že se Grande Panda bude držet na podobných částkách.

Fiat toho o nové „velké“ pandě zatím moc neprozradil. Hlavně že bude kratší než čtyři metry, uveze pět lidí, bude se prodávat v Evropě, na Středním východě i v Africe, obstojí jako rodinné auto i stylovka do města a nabídne elektrickou i hybridní verzi (C3 dostane hybrid později v tomto roce). A že jde o první ze tří nových aut, které italská automobilka odhalí do roku 2024.

Design je italský a detaily se snaží z pandy dělat robustní auto, což historicky byla, tedy přinejmenším ve verzi 4x4. Citroën C3 je naproti tomu uhlazený elegán, který by se v terénu dobrovolně nešpinil. Jinak ale můžeme na srovnání pandy a C3 nahlížet stejně jako na Peugeot 208 a novou Lancii Ypsylon. Víme, že jde o technicky shodná auta, vidíme tam tvarovou podobnost, ale je nám to úplně jedno. Obě totiž dávají na trhu smysl.