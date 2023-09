Nový Fiat 600 je dostupný i jako hybrid se skromným výkonem. I kvůli problematickým trhům

Fiat sází na elektromobilitu, ale razantním krokem nechce přijít o konzervativnější zákazníky. Ne všude to bateriovým vozům jde dobře a právě na tyto trhy bude směřovat i hybridní verze.

Začátkem července se světu ukázal nový Fiat 600e s čistě elektrickým pohonem. Jenže rozvoj elektromobility není všude stejně dynamický, a tak vybrané země dostanou i hybridní variantu 600 Hybrid dodávanou v základní a luxusní verzi La Prima. Jedním z trhů, kde elektromobilita vázne, je domovská Itálie, jinak by možná nad hybridem Fiat ani neuvažoval. Když to objektivně zhodnotíme, je pravděpodobnost, že se dostane i k nám.

Název možná trochu klame, protože ve skutečnosti bude mít 600 Hybrid pod kapotou mild-hybridní tříválcovou dvanáctistovku pracující v Millerově cyklu o výkonu skromných 100 koní. Sestavu doplňuje šestirychlostní dvouspojkový automat s integrovaným 21kW elektromotorem čerpajícím energii ze 48V baterie.

Vůz startuje a parkuje v elektrickém režimu. Ten je využíván také při rychlostech do 30 km/h a na vzdálenost až 1 km. Díky okamžité dostupnosti točivého momentu jsou rozjezdy plynulé a následně elektromotor podpoří při prudké akceleraci. Z 0 na 100 km/h by to Fiatu mělo trvat kolem 11 sekund. Přitom předběžné hodnoty emisí mezi 110 až 114 g/km jsou o 15 % lepší než u verze bez elektrifikace.

Pětidveřový crossover dlouhý 4,17 metru je určený především do města, kde řidiče podpoří asistovaným řízením 2. úrovně, zejména ve verzi La Prima. Z praktického hlediska potěší pět komfortních míst, úložné prostory o objemu 15 litrů a 385litrový zavazadelník. Interiér si rád hraje se světlými barvami a ekologickými materiály, z nichž jsou vyrobeny plasty i čalounění. Pod volantem najdeme pádla pro manuální režim převodovky.

Fiat 600 Hybrid je neustále spojen se světem prostřednictvím datových balíčků Connect One a Connect Plus zahrnujícím přístup k asistenčním službám, dálkové komunikaci s vozem, navigaci nebo tísňovému volání. Je zde i dlouhodobé vyhodnocení efektivity jízdního stylu, takže se můžete učit jezdit plynuleji a s nižší spotřebou.

Novinka bude nejprve dostupná na italském trhu s cenovkou v přepočtu 613.000 Kč. V rámci akční nabídky zahrnující šrotovné starého vozu a financování se můžete dostat na 490.000 Kč. Uvidíme, jakou akci si případně Fiat připraví pro český trh.