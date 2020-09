Nový elektromobil představí Kia už příští rok. S Hyundaiem chce být lídrem na trhu

Zatímco Hyundai své velké plány s elektromobilitou nedávno utvrdil vytvořením nové značky Ioniq, pod kterou bude prodávat nové elektrické modely, sourozenecká Kia má přirozeně s elektřinou také už dlouho velké úmysly. V rámci strategického „Plánu S“ tak nyní Kia nastiňuje pár informací o budoucích modelech na baterky.

Na celosvětovém trhu s elektromobily si chce totiž Kia vybudovat pozici lídra, přičemž do roku 2025 má v plánu rozšířit nabídku čistě elektrických vozů až na 11 modelů pro různé trhy. Značka také usiluje o to, aby do stejného období elektromobily tvořily 20 % celkových prodejů na vyspělých trzích (včetně Jižní Koreje, Severní Ameriky a Evropy).

První novinka vzešlá z Plánu S se objeví už v roce 2021. Model s kódovým označením CV má přivést inovace po stránce technologií i nový designový směr. Stejně jako elektromobily Ioniq od Huyndaie pak využije novinka Kie globální platformu E-GMP (Electric Global Modular Platform). Jak už víme, prvotinou Hyundaie bude Ioniq 5, výše posazený hatchback, respektive crossover.

V závislosti na zaměření modelu a prodejním trhu má tedy platforma E-GMP zajistit i modelům Kie oznamovanou architekturu s 800V elektrickou sítí pro extra rychlé dobíjení. Jak přitom naznačuje upoutávka sedmi zatemnělých siluet, elektromobily plánuje Kia napříč několika segmenty. Čekat máme nejen auta do města, ale také grand tourer s dlouhým dojezdem nebo sportovní model.

Jelikož se i Hyundai vidí do roku 2025 jako jeden ze tří největších prodejců elektrických vozidel v Evropě, vývoj elektromobilů Kia půjde samozřejmě ruku v ruce s technikou vznikající společně pod střechou koncernu Hyundai Motor Group. Ostatně jako už to probíhá v dnešní době.

Aby nakonec mělo nasycení trhu řadou elektromobilů vůbec smysl, Kia se chce na trzích svého působení zaměřit i na budování dobíjecí infrastruktury. Mimo to kouká po různorodých možnostech takzvaně „druhého života“ akumulátorů, které už nejsou vhodné pro využití v autech.