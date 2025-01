Nový elektrický Hyundai Creta se postaví i proti Suzuki. Nabídne V2L a dojezd skoro 500 km

Segment menších elektrických SUV roste také v Indii. Korejská značka na to odpovídá novou variantou svého populárního modelu, kterého již prodala přes milion kusů.

Indický trh není pro řadu automobilových značek pouze ve jménu kompaktních SUV s malými konvenčními motory. Zatímco Kia nedávno představila spalovací novinku Syros, u příbuzného Hyundaie se v Indii snaží propagovat mezi dostupnými modely rovněž cestu elektromobility. Zdejší oblíbené SUV Creta tak nyní značka nově uvádí i čistě na baterky.

Creta Electric přichází na indický trh s tradičními úpravami na designu, kterými naznačuje použití elektromotoru. Zahlazenou příď doplňují aktivní klapky v nárazníku a centrálně pod logem Hyundai se zase nachází kryt nabíjecího konektoru. Nová jsou v nabídce SUV také aerodynamicky optimalizovaná 17palcová kola a zavazadlový prostor modelu rozšiřuje kufr pod přední kapotou.

Výkon použitého elektromotoru, pravděpodobně na přední nápravě, zatím Hyundai neupřesňuje, kombinovat ho však bude se dvěma různými kapacitami baterií. Pro 42 kWh uvádí dojezd 390 km, kdežto schopnější 51,4kWh baterie zajistí až 473 km (dle místního testovacího cyklu). Nabití z 10 na 80 % kapacity zabere u DC nabíječky 58 minut, kdežto u 11kW AC wallboxu si Creta postojí 4 hodiny. Elektrická síť vozu poté nabízí i funkci V2L pro využití energie baterie k nabíjení externích zařízení.

Pohled do interiéru elektromobilu Hyundai neposkytuje, kromě zmínky nového volantu a voliče převodů pod ním se však nebude architektura kabiny příliš lišit od spalovací verze. Na domácím trhu ostatně přichází Creta Electric do nabídky nedlouho po modernizaci konvenčního modelu. Konkurencí může být pro MG ZS EV, Tata Curvv.ev či nejnovější Suzuki e Vitara, to chce ovšem japonská značka na rozdíl od Hyundaie nabízet globálně.