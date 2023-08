Nový dostupný Lexus LBX je konečně v Česku. Za tyhle ceny to bude hit, předprodej už běží

Lexus vstupuje do nového segmentu. Městský crossover LBX není jen převlečená Toyota Yaris Cross, je přesně takový, jaký má být.

Lexusu se na českém trh daří. V posledních letech mu roste počet zákaznických smluv, aktuálně má velice moderní portfolio modelů a jako jedna z posledních značek u nás nabízí pořádný atmosférický osmiválec bez elektrifikace. Vedle objemových modelů si může dovolit nabízet i netradiční zajímavosti, ostatně jedna z nich je už za dveřmi – luxusní MPV Lexus LM.

Dnes se ale budeme bavit o opačném konci palety modelů. Lexus totiž vstupuje do nového segmentu a v Česku poprvé ukázal crossover segmentu B – nový model LBX. Technicky samozřejmě vychází z Toyoty Yaris Cross, což Lexus nepopírá. Oproti toyotě je však LBX o 60 mm širší (1825 mm) a má o 20 mm delší rozvor náprav (2580 mm). S délkou 4190 mm má LBX k dobru zanedbatelných 10 mm.

Vizuálně by společné kořeny tipoval jen málokdo. LBX je typický Lexus se spojenými svítilnami, plovoucím zadním sloupkem či vřetenovitou maskou chladiče. Může mít až 18palcová kola a jeho „crossoverovitost“ je decentní, omezená hlavně na kontrastní lemy blatníků. Vedle hybridní předokolky je však v nabídce i varianta 4x4.

Základem je tříválcová patnáctistovka, nově však má vyvažovací hřídel pro hladší běh a eliminaci vibrací a je uložena v hydraulických silentblocích. Hybridní planetová převodovka e-CVT dostala lehčí materiály, řídicí jednotka je zcela nová a NiMH trakční akumulátor je menší a nižší. Předokolka i čtyřkolka mají systémový výkon 96 kW (130 koní), obě zrychlí u nuly na stovku za 9,2 sekundy a kombinovaně by měly jezdit za zhruba 4,5 l/100 km. Čekejme příjemně svižné auto s hybridním systémem, který nevyžaduje žádné specifické nároky na řidiče.

Lexus LBX v ČR: Technická data Motor 1.5 Hybrid 1.5 Hybrid E-Four Výkon [kW/ot.min] 96/- 96/- Objem [ccm] 1490 1490 Převodovka e-CVT e-CVT Zrychlení 0-100 km/h [s] 9,2 9,2 Kom. Spotřeba [l/100 km] 4,3 4,5 Délka/šířka/výška [mm] 4190/1825/1545 Rozvor [mm] 2580 Objem zavazadelníku [l] 332 247

Na rozdíl od Yarisu Cross, který se vyrábí ve Valenciennes (Francie), bude Lexus LBX vznikat pouze v Japonsku. Od větších modelů dostal například specifické kliky dveří (systém e-Latch), malinký by-wire volič automatické převodovky, audio Mark Levinson, systém pro detekci pozornosti řidič na sloupku řízení, aktivní potlačení hluku či semi-anilinovou kůži. Specialitou je program Bespoke, který vůz upraví na míru potřebám zákazníků.

Základ nabídky (LBX) má jednobarevný lak karoserie, litá 17palcová kola a čalounění tkaninou jak na sedadlech, tak přístrojovce. S ohledem na funkčnost laděné verze Elegant a Relax mají 18palcová kola a syntetickou, respektive semi-anilinovou kůži, a dynamicky zaměřené verze Emotion a Cool mají dvoubarevé lakování, 18palcová kola a syntetickou perforovanou, respektive pravou kůži. Pokud se někde dočtete nebo doslechnete o „atmosférách“, není to chyba. Tak Lexus u LBX nazývá stupně výbav.

Nový Lexus LBX se začne vyrábět v listopadu a první zákaznické vozy by měly dorazit z kraje příštího roku. Lexus očekává, že asi 60 % vyrobených vozů zamíří na evropský trh, kde je po malých crossoverech vysoká poptávka.

Jak už bylo řečeno, prodeje Lexusu na našem trhu stoupají. Letos se předpokládá asi 1600 zákaznických smluv oproti loňským 1501 (pro srovnání: v roce 2019 to bylo 401). Příští rok už do výsledků ve velkém promluví také model LBX, u nějž se plánuje asi 500 prodaných kusů ročně. Ceny uvedené v tabulce platí pro předprodej do konce roku.