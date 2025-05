Nový Dodge Charger přijíždí i jako sedan. Zatím elektricky, brzy rovněž s šestiválcem

Nedá se říct, že by nejnovější elektrický Dodge Charger Daytona byl u americké značky zrovna prodejním hitem. Ostatně základní varianta R/T už také nedávno vypadla z nabídky. To však nemění plány představení očekávané praktičtější karosářské varianty Chargeru, čtyřdveřového sedanu, respektive liftbacku. Technika „pod kapotou“ zůstává beze změny, a to i v případě vyhlížené nabídky konvenčního spalovacího motoru.

Představení Chargeru Daytona Sedan je u automobilky spíše prvním pohledem. Dodatečný pár dveří je do původního kupé designu karoserie zakomponován vkusně, přičemž Dodge samozřejmě zmiňuje pohodlnější cestování pro dospělé pasažéry vzadu díky vyšší úrovni střechy. Se sklopenými sedačkami taky nabízí až 1090 litrů zavazadlového prostoru. Jak to vypadá s prostorem na zadních sedadlech, to ukazuje Dodge krátce ve videu.

Podobně jako u kupé zůstává současně jedinou dostupnou konfigurací sedanu provedení Daytona Scat Pack s dvojici elektromotorů pro pohon všech kol a systémový výkon až 670 koní (493 kW). S baterií o kapacitě 100,5 kWh poskytuje dojezd 388 km. Ani pro sedan se však nemění slušná dynamika s akcelerací z nuly na 100 km/h za přibližně 3,3 sekundy. Pro obě karosářské verze pak Dodge nabízí nový okruhový Track paket, který modely vybaví silnějšími brzdami Brembo, adaptivními tlumiči, sportovními sedačkami nebo černě lakovaným zadním spoilerem.

Pro čtyřdveřový Charger Daytona už značka v USA spouští objednávky, přičemž k tamním dealerům dorazí první kusy v druhé polovině letošního roku. Tedy ve stejnou dobu, kdy značka plánuje představit také spalovací provedení Charger Sixpack, vybavené twin-turbo třílitrovým řadovým šestiválcem Hurricane o výkonu až 550 koní (404 kW).

