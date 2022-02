Nový DeLorean v první upoutávce! Představí se letos, mluví se o výkonu až 1000 kW

Stephen Wynne, současný majitel značky DeLorean již letos světu ukáže nový model s elektrickým pohonem. Předpokládaná platforma slibuje konečně sportovní jízdní vlastnosti.

DeLorean hlásí „Návrat do budoucnosti“. Přibližně před rokem zveřejnilo návrhářské studio Italdesign zmínku o práci na oživení modelu DeLorean. Ten byl na trhu pouze mezi lety 1981 až 1982. Svět tehdy uchvátil futuristickou karosérií z nerezu, kterou doplňovaly vzhůru se vyklápějící dveře. Přestože se na první pohled tvářil sportovně, jeho jízdní vlastnosti byly spíše zklamáním. Největší pozornost a vstup do síně slávy mu přineslo účinkování na filmovém plátně, zejména v trilogii Návrat do budoucnosti.

Automobilku DeLorean v současné době vlastní liverpoolský inženýr Stephen Wynne, který by rád ikonu vrátil do výroby v moderní podobě. Nový teaser, který na Twitteru publikovala značka se sídlem v texaském Humblu, je osazen řadou hashtagů, které naznačují zaměření vozu na luxusní notu spolu s elektrickým pohonem. Vzhledem k současným trendům to není překvapením.

Navíc už před rokem vytvořil Williams Advanced Engineering platformu vhodnou pro malosériovou výrobu elektrických vozů. Přesně takovou DeLorean pro svůj plán potřebuje. Automobilka zatím neudává žádné další technické údaje, avšak není tajemstvím, že zmíněná platforma zvládne výkon až 1000 kW a pojme bateriový set s kapacitou mezi 104 až 120 kWh. Díky němu se předpokládá dojezd elektromobilu až 1000 kilometrů. Značnou variabilitu naznačuje také délka rozvoru pohybující se mezi 2900 až 3100 milimetry.

Design bude moderní interpretací originálu z osmdesátých let. Zcela určitě zůstanou zachované vertikálně se otevírající dveře tvořící písmeno V. Tento symbol převezme i osvětlená maska na přídi. Základní koncept se za poslední rok nezměnil. Tehdy skicu publikovalo studio Italdesign, které se podílí na vývoji designu i použité platformě.

Dobrou zprávou je, že čekat už dlouho nebudeme, jelikož nový model bude mít premiéru ještě letos.