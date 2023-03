Nový crossover Ford se představí už 21. března. Stojí na technice VW ID., ale nasadí hranaté tvary

Další výsledek spolupráce americké a německé automobilky spatříme co nevidět. Elektrická novinka využije platformu MEB.

Ford se pilně chystá na premiéru prvního vozu z nové řady elektromobilů pro evropský trh. S malou ochutnávkou se pochlubil na svém Twitteru generální ředitel Ford Model e Europe a předseda představenstva Ford-Werke GmbH Martin Sander. Na snímku se můžeme podívat na výrazný modrý ovál v čelní masce bez žeber, ve spodní části nárazníku se nachází kryt radaru. Z dalších zveřejněných střípků informací je patrné, že novinka bude mít zajímavé disky s aerodynamickým designem a oplastované blatníky.

Podle špionážních fotografií bude mít vůz hranatější tvary než spřízněné modely Volkswagen ID, na jejichž technice stojí. Maskované prototypy mají výraznou přední hranu kapoty a poměrně ostře zakončenou střechu, jejíž linie strmě padá přes páté dveře směrem k zemi. Pod kamufláží si lze také všimnout stoupající hrany spodní linie oken zadních dveří. Z hlediska pohonu se dají čekat totožné parametry, jako u VW.

To by znamenalo trakční akumulátory s využitelnou kapacitou 52 kWh nebo 77 kWh a dojezd v rozmezí zhruba 345 až 522 kilometrů. Nabíjení by mělo být v závislosti na verzi možné až 135 kW. Je otázkou, zda Ford nasadí dvoumotorové uspořádání s pohonem 4x4, jako u modelů ID Pro 4Motion a GTX. Mělo by jít o vůz doposud označovaný jako „středně velký crossover.“ Ford má dále v plánu představit sportovní crossover a elektrickou Pumu. V roce 2024 hodlá mít na evropském trhu devět čistě bateriových vozů.