Nový Citroën už v Česku koupíte za cenu Dacie. Stačí vám 300.000 Kč a dostanete i super výbavu

Motivace koupit některý z Citroënů mimořádně silná. Automobilka koncem loňského roku uspořádala několik slevových akcí. U některých modelů má snížení cen dokonce trvalých charakter. Nyní půjdu znova dolů v rámci série „You“ a tradiční akce Happy Days naplánované na 15. až 25. března.

Začneme rovnou nejlákavější C3 You, protože startuje na 299.900 Kč. Tím se dostává na cenu základní Dacie Sandero, ovšem s lepší výbavou. Navíc má omezovač rychlosti, manuální, klimatizaci a pár jízdních asistentů. Větší SUV C4 se stylem kupé začíná na 399.900 Kč a jeho prostornější provedení C4 X vychází po trvalé slevě 144.100 Kč na příjemných 419.900 Kč.

Zvolna se přesouváme do segmentu crossoverů a SUV. Zájemci o tuto třídu koupí C3 Aircross You po trvalém snížení ceny o 120.000 Kč za 439.900 Kč. Na rodinný Citroën C5 Aircross You při dlouhodobé akci 110.000 Kč stačí jen 520.000 Kč. Stranou nezůstanou ani vyznavači aktivního životního stylu, kteří pro sportovní náčiní potřebují dodávku. Cena Berlinga Profi+ klesla při využití výkupního bonusu 30.000 na 435.000 Kč.

Všechny uvedené ceny jsou včetně bonusu 15.000 Kč při využití značkového financování Privilege. Výše dlouhodobé slevy se odvíjí posle výbavy.