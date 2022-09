Nový Citroën Oli vypadá jako auto z lega. Je jednoduchý a praktický, pneumatiky prý vydrží 500.000 km

Nový koncept prezentuje myšlenku udržitelné mobility zcela novým způsobem. Konstrukce automobilu je výrazně jednodušší a mimořádně ekologická.

Spotřebitelé rychle pochopili, že časy hojnosti skončily a že nastupující doba bude vyžadovat radikální přizpůsobení se novým trendům. Je to ale špatně? I když se moderní elektromobily tváří futuristicky, pořád nesou koncepce dle myšlenek, které by se daly označit jako přežitek. Kvůli tomu jsou konstrukčně složité a tím pádem i cenově hůře dostupné. Co když by se ale vše zjednodušilo, použilo méně součástek, které by byly navíc kompatibilní? Přidejte k tomu delší životnost, nenáročný servis a hned je svět automobilů pestřejší. Hlavně by se takové vozy staly levnějšími.

Přesně s touto revoluční myšlenkou pracuje Citroën v rámci nejnovějšího konceptu Oli. Jde o duchovního nástupce již zavedeného mikromobilu Ami, který je dokonalým představitelem minimalismu.

Cílem projektu Oli je zaměřit se na podstatu automobilu a maximálně ji využít s co nejjednodušší konstrukcí. Je to návrat do 70. let, kdy typický rodinný automobil vážil kolem 800 kg, měřil pouhých 3,7 m na délku a vystačil si se šířkou 1,6 m. Současní zástupci mají o 400 kg více, karoserie se prodloužila v průměru o 60 cm a rozšířila o dalších 20 cm.

Na první pohled připomíná Oli koncept Hummer HX z roku 2008. Možná proto, že tento tvar je praktický víc, než si myslíte, jen jeho kvality nebyly dosud objeveny. Oli je dlouhé 420 cm, vysoké 165 cm a na šířku měří 190 cm. Je tedy typickým vozem do města a okolí, ale pořád schopné odvézt celou rodinu.

Kapota s střecha jsou vyrobeny z recyklované lepenky tvořící voštinovou sendvičovou strukturu mezi panely vyztuženými skelnými vlákny. Tím se zajistila vysoká strukturální pevnost, takže na rozdíl od současných modelů unesou tyto části dospělého člověka. Přitom jsou o 50 % lehčí (váží cca 6 kg) než jejich ocelové deriváty. To znamená ideální koncept pro převoz střešního boxu, sportovního či outdoorového vybavení. K bezpečnému ukotvení slouží postranní lišty na střeše. Pod kapotou naleznete úložný prostor pro kabel, osobní věci nebo lékárničku. Karoserii pokrývá odolný strukturovaný lak používaný na parkovištích nebo nakládacích rampách. Barva je vodou ředitelná.

Vertikální čelní sklo sice nepůsobí aerodynamicky, ale to ani nemusí. Jednak vzhledem k zamýšlenému použití je maximální rychlost omezena na 110 km/h a zadruhé, vzduch pomáhá usměrnit černý „schod“ u spodní hrany. Tento design zároveň zmenšil prosklenou plochu, takže se spotřebuje méně materiálu a sluneční paprsky tolik neohřívají interiér. V létě není klimatizace tolik zatížená, čímž se baterii uleví o 17 %.

Snížením složitosti konstrukce dveří se ušetřilo 20 % jejich konvenční hmotnosti. Nyní váží jen 7 kg. Počet komponentů se zmenšil na polovinu odstraněním reproduktorů, kabeláže a odhlučňovacího materiálů. Zadní dveře mají poloviční šířku, což vzhledem k absenci B sloupku neomezuje přístup do druhé řady. Odlišný tvar zadních dveří umožnil vytvořit pasivní přístup čerstvého vzduchu. Přední i zadní nárazníky mají identickou středovou část.

Záď se nechala inspirovat pick-upy. Zadní dveře se sklopí a po vyjmutí ložné plochy vznikne mezi podlahou vozidla a zadním oknem výška až 582 mm. Po nasazení panelu se hned pod ním otevře užitečný a zabezpečený zavazadlový prostor o výšce 330 mm. Lišty po stranách podlahy opět slouží k upevnění zavazadel.

Kola o průměru 20 palců jsou o 15 % lehčí než klasická ocelová a celkově přispívají ke snížení hmotnosti o 6 kg. Obuta jsou do inovativních pneumatik Goodyear, jejichž životnost je odhadována na 500.000 kilometrů. To je dáno opakovaně použitelnou kostrou a 11 mm silným běhounem, který lze během životnosti pneumatiky dvakrát obnovit. Pneumatika je ekologická a obsahuje materiály jako slunečnicový olej a oxid křemičitý z popela z rýžových slupek i borovicové pryskyřice. Spolu s příměsí kaučuku se podařilo nahradit syntetické oleje na bázi ropy.

Už exteriér naznačil použití výrazně červené barvy v rámci zvýraznění nového loga a identity značky. Interiér pak tuto barvu využívá v plné míře. Namísto mohutné palubní desky s rozměrnými obrazovkami se v Oli nachází jediná tubusová lišta se sloupkem řízení, podstavcem pro telefon a pěti tlačítky ovládání klimatizace. Celkem má palubní deska jen 34 dílů, zatímco u běžných modelů jich je kolem 75.

Tubus je opatřen elektrifikovanou kolejničkou s posuvnými USB zásuvkami pro připojení příslušenství. Je to skvělý způsob pro napájení spotřebičů nebo zapojení kávovaru při čekání na děti u školy. Multimediální zařízení nahrazuje chytrý telefon s aplikací Smartband. Po připojení telefonu se informace promítají na širokou vodorovnou lištu ve spodní části čelního skla spolu s důležitými údaji o vozidle, jako je rychlost a úroveň nabití.

Audiosoustavu tvoří dvojice odnímatelných reproduktorů vsazených do kulatého rámu. Tím se ušetřilo dalších 250 g. Při venkovní oslavě je lze přesunout a zavěsit v nákladovém prostoru. Ve spodní části najdeme praktickou přihrádku se zábranami proti klouzání. Poslouží i jako držák kelímků. Zajímavým detailem je použití joysticku z gamepadu na volantu. Na sloupku řízení je otočná páčka pro volbu rychlostních stupňů, která obsahuje tlačítko Stop & Start a menší otočné páčky pro ovládání světel a směrovek.

Namísto komplikovaných sedadel najdete v Oli osmidílné skořepiny redukující počet dílů o 80 %. Díky síťovanému designu opěradel proniká k cestujícím vzadu více světla. Měkčené plochy tvoří polštáře z plně recyklované a recyklovatelné polyesterové tkaniny. Přední sedadla jsou k podlaze připevněna recyklovatelnými izolačními kroužky pohlcujícími vibrace. Zadní lavice se dá sklopit do roviny.

Místo obtížně čistitelných koberečků tvoří podlahu jednodílná krytina z expandovaného termoplastického polyuretanu. Je stejně elastická jako guma a odolná proti oděru. Navíc je možné vybrat si z několika barevných provedení.