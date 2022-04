Francouzská značka Citroën se vždy vyžívala v avantgardních tvarech a snažila se cestujícím zprostředkovat co nejvíce komfortu. Oba přístupy jsou doménou i nového modelu C5 X.

Ještě dnes nás překvapuje, jak pohodlně jezdí staré citroëny. Hydropneumatické odpružení modelů DS, CX, XM nebo C6 vyhladilo i velmi rozbité silnice. Navíc ani jeden z těchto vozů nereflektoval designové styly tehdejší doby a vyčníval i svým výrazným vzhledem.

Také nová vlajková loď Citroënu s označením C5 X se koncepcí vymyká zaběhnutým pořádkům. Délkou 4805 mm spadá do segmentu D, tedy střední třídy, ale nepodobá se ani jednomu konkurentovi. Stojí na pomezí různých koncepcí. Písmeno X totiž znamená propojení mezi sedanem, kombi a SUV.

Originalita se cení

Sedan sice v jeho tvarech nevidíme, ale zbylé dva koncepty ano. Ještě bychom přidali hatchback kvůli kratšímu zadnímu převisu a kupé pro splývavou linii zadního okna. Proporčně je velký citroën vyvážený a působí i dostatečně majestátně, na čemž mají zásadní podíl vysoké boky, úzké prosklení či dlouhá kapota s mohutnou maskou v aktuálním stylu značky. A proč SUV? Protože plastové lemy podběhů kol, prahů a spodní části nárazníků normální vozy vyšší střední třídy nemají. A pak je tu ještě světlá výška. Za 194 mm mezi vozovkou a spodkem vozu by se nemusela stydět ani vyloženě terénní auta.

S poslední vlastností souvisí i vyšší ukotvení sedadel nad silnicí, takže se do citroënu příjemně nastupuje – jen je potřeba více zvedat nohy přes široké a vysoké prahy.

Uvnitř obýváku

S velikostí karoserie koresponduje prostornost kabiny. Zejména v přední části si užíváme vzdušnost. Vzadu potěší šířka i volné centimetry před koleny. O něco méně místa je nad hlavou – osoby s výškou nad 185 cm už v tomto směru musí počítat s omezením. Všímáme si neotřelého a elegantního tvarování kabiny, luxusních materiálů – všechny vozy mají kožené čalounění sedadeli výplní dveří – nebo zajímavých detailů v podobě šípovitého prošívání. Uprostřed palubní desky trůní 12“ dotykový displej multimediálního systému s jemným rozlišením.

Po chvilce se sžíváme s jeho ovládáním a líbí se nám samostatná tlačítka pro návrat na domovskou stránku a přímý vstup k jízdním asistentům. Chválíme i panel s otočnými ovladači teploty a tlačítky pro vyhřívání předních sedadel nebo dobře čitelný 21“ průhledový displej, na nějž se promítá i velká mapa navigace.

Vnitřek citroënu působí moderně, uhlazeně, přívětivě a hned se v něm cítíme jako doma. Rozhodně to není taková divočina jako u Peugeotu 508, s nímž sdílí podlahovou platformu. K úplnému ideálu by stačil širší rozsah nastavení volantu – potřebovali bychom si ho přitáhnout blíž k sobě, abychom se rozvalili do měkkých a pohodlných sedadel Advanced Comfort, která má výbava Shine Pack ve standardu

Chvála pohodlí

V nabídce modelu C5 X jsou tři motorizace: zážehový tříválec 1.2 PureTech/96 kW, čtyřválec 1.6 PureTech/133 kW a plug-in hybrid, disponující systémovým výkonem 165 kW. Začínáme s tím nejslabším a musíme se přiznat, že nás nezklamal. Je velmi dobře odhlučněný a ani příliš neprozrazuje tříválcovou konstrukci. Rozdrnčí se až ve chvíli, kdy ho pořádně proženeme a vytočíme do vyšších otáček, když opouštíme město a míříme do kopců. Do té chvíle se chová kultivovaně a vůbec bychom neřekli, že takový motůrek může na tak velké auto stačit. Ale v kopcích se ukazuje, že dynamika neodpovídá našim očekáváním, a také předpokládáme uvadání s vyšším zatížením.

Šestnáctistovka je jiné kafe. Běží tišeji a stále má dost elánu. K luxusnímu pojetí celého C5 X se hodí více. První den nás ale uchvátil komfortní jízdní projev nového velkého citroënu. Oba benzinové modely jsou standardně vybaveny odpružením Advanced Comfort. Citroën nad vozovkou doslova pluje a jemně se pohupuje. Díry ani výmoly na silnici jako by neexistovaly. Ve spojení s pohodlnými sedadly si užíváme nebývalého komfortu, pohody a klidu, které v tomto segmentu budete hledat těžko.

Pomyslná třešnička

Zbývá plug-in hybrid, u nějž benzinové šestnáctistovce pomáhá elektromotor o výkonu 81 kW, který čerpá energii z baterie s kapacitou 12,4 kWh. Jde o systém známý z C5 Aircross nebo modelů značek Peugeot, Opel či DS. A také zde funguje velmi dobře. Na plně nabitou baterii jsme v čistě elektrickém režimu ujeli 39 km. V hybridním módu se jednotlivé pohony střídají jemně a neznatelně, a byť je hybrid o 250 kg těžší než šestnáctistovka, zrychlení je přesvědčivější a reakce na sešlápnutý plynový pedál okamžitá. Ale není kam spěchat. Plug-in hybrid má totiž vylepšený podvozek s aktivním systémem, který monitoruje vozovku a určuje tuhost nastavení odpružení pro každé kolo zvlášť. Plavnost tak posouvá na vyšší úroveň, ale v zatáčkách je těžkopádnější a ani sedadla neposkytují výraznější boční oporu.

Nový Citroën C5 X se sice vyrábí v Číně a je ušitý na míru hlavně tamním zákazníkům, ale určitě osloví i evropské motoristy. Vytříbený je hlavně komfort jízdy. Potěší i rozlehlá kabina, velký zavazadelník a nevšední styl. Objednávat ho již můžete a první vozy by měly k zákazníkům dorazit v létě.

Základní technické údaje Citroën C5 X Verze 1.2 PureTech 130 1.6 PureTech 160 Plug-in Hybrid 225 Zdvihový objem [cm3] 1199 1598 1598 Válce/ventily 3/4 4/4 4/4 Největší výkon [kW/min] 96/5500 133/5500 133/6000 Točivý moment [N.m/min] 230/1750 250/1650 250/1750 Výkon elektromotoru [kW] - - 81 Systémový výkon [kW] - - 165 Převodovka Automatická planetová 8° Max. rychlost [km/h] 210 230 233 Zrychlení 0-100 km/h [s] 10,4 8,1 7,8 Spotřeba WLTP [l/100 km] 6 6,5 1,3 Provozní hmotnost [kg] 1493 1542 1797 Délka x šířka x výška, rozvor 4805 x 1859 x 1485/2785 Objem kufru [l] 545/1542 485/1580 Cena Feel [Kč] 750.000 - - Cena Feel Pack [Kč] 810.000 - 1.050.000 Cena Shine [Kč] 860.000 890.000 1.090.000 Cena Shine Pack [Kč] - 940.000 1.140.000

Přednosti

Komfort podvozku

Pohodlná sedadla

Design karoserie i interiéru

Šířka a délka kabiny

Manuální ovládání klimatizace

Nedostatky

Omezený rozsah nastavení volantu

Méně místa vzadu nad hlavou

U hybridu jen dvě úrovně rekuperac

Článek vyšel v časopisu Svět motorů. Můžete si ho objednat na ikiosek.cz.