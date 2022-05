Nový Citroën C5 X dorazil do Česka. Crossover pro manažery přijíždí z Číny, v základu má tříválec

Citroën má po letech zase adekvátní vlajkovou loď. Model C5 X kombinuje více stylů najednou, na prvním místě je však komfort jízdy.

Kdybyste se ještě před pár měsíci podívali na nabídku osobních vozů Citroën na českém, potažmo evropském trhu, vlajkovou loď v tradičním smyslu byste tam nenašli. Logicky byste postupovali podle číselného označení, ovšem ať se na mě nikdo nezlobí, SUV C5 Aircross není typ vozu pro převoz státních hlav, businessmanů a VIP. Citroën však takové vozy měl – vzpomeňte na nádherný model C6, za kterým se já osobně pokaždé otočím, a pořádně vyšpěrkovat se uměl i sedan a kombi C5, který jako poslední Citroën u nás nabízel i šestiválec.

Dobrá zpráva je, že adekvátní vlajková loď od Citroënu je zpátky. C5 X kombinuje styl hatchbacku, kombi a SUV do jednoho celku, dnešní řečí jde tedy o crossover, vizuálně však nakloněný spíše limuzíně. S délkou 4,8 metru jde o typického zástupce segmentu D (střední třída), tedy konkurenta Škody Superb, Volkswagenu Passat či Mazdy 6. Oproti těmto vozům ale C5 X začíná s tříválcovou dvanáctistovkou a vzadu má vlečená ramena s torzní příčkou bez ohledu na to, zda je pod kapotou tříválec nebo vrcholný plug-in hybrid s výkonem 225 koní a cenou od 1,1 milionu korun.

Tohle auto je vůbec zajímavé. Stejně jako sedan DS 9 stojí na platformě EMP2, pohon všech kol a 300 koní vám však nenabídne. A to ne kvůli exkluzivitě luxusní značky DS, ale z technických důvodů. Kvůli umístění trakční baterie (je vedle palivové nádrže) nezbylo místo pro zadní elektromotor, navíc DS 9 má vzadu víceprvek, který je pro čtyřkolku nezbytný. C5 X je vůz navržený pro čínský trh a jeho hlavní misí je nabídnout co nejlepší jízdní komfort. Jenže i v tomto ohledu se od luxusnějších modelů DS liší.

Zatímco vozy DS 4, DS 7 Crossback a DS 9 mohou být vybaveny aktivním podvozkem upravujícím charakteristiku tlumení na základě kvality silnice před vámi (Active Scan Suspension), C5 X má nanejvýš aktivní tlumiče s hydraulickými dorazy. Dle slov kolegy Leoše Káni ze Světa motorů, který si vůz vyzkoušel už dříve v rámci mezinárodní prezentace, Citroën nad vozovkou doslova pluje a jemně se pohupuje. Díry ani výmoly na silnici jako by neexistovaly. Ve spojení s pohodlnými sedadly si užíváme nebývalého komfortu, pohody a klidu, které v tomto segmentu budete hledat těžko. Lepší hodnocení si Francouzi snad nemohli přát.

Nový Citroën C5 X je v Česku dostupný s motory 1.2 Pure Tech 130 (96 kW), 1.6 Pure Tech 180 (133 kW) a s plug-in hybridním pohonem o výkonu 165 kW (225 koní). Jak už bylo řečeno, vždy jsou hnaná výhradně přední kola, přičemž řazení vždy obstarává osmistupňová automatická převodovka. Výbavy jsou v nabídce v podstatě dvě, linie Feel a Shine je ale možné rozšířit o soubor Pack plný dalších užitečných prvků.

Není to levné auto (základní jedna-dvojka stojí po velké slevě 795.000 Kč), nicméně podle Františka Neumana, ředitele českého Citroënu, půjdou více na dračku verze s cenami okolo milionu korun. Největší sleva je na vrcholný plug-in hybrid, i tak ale počítejte s cenou od 1,1 do 1,2 milionu korun. Mně osobně dává největší smysl jedna-šestka Pure Tech, která se i v nejvyšší výbavě vejde do milionu. Výkon 133 kW je už pro vlajkovou loď a auto pro manažery adekvátní, na stovce jste za 8,1 sekundy, tedy o pouhé tři desetiny pomaleji než s plug-in hybridem, a maximální rychlost je 230 km/h.

Citroën C5 X v Česku nebude prodejní trhák, ale ukázka toho, co Francouzi dovedou, když chtějí oživit ducha legendárních silničních korábů. České zastoupení automobilky letos očekává prodeje v řádu desítek kusů, není se ale co divit. Červen už klepe na dveře, navíc Čína, kde se vůz vyrábí, je trochu z ruky. Jen od objednání po dodání do centrálního skladu to trvá déle než dva měsíce, ovšem co je to proti ročním čekacím lhůtám na vozy konkurenčních značek... První vozy dorazí k zákazníkům v létě, do té doby byhom měli stihnout i první klasický redakční test.