Nový Citroën C5 Aircross má kompletní české ceny. Pospěště si, akční slevy platí už jen necelý týden!

Citroën C5 Aircross sází na přehlednou nabídku šesti výbav a třech různých motorizací včetně plug-in hybridu. Součástí je pětiletá záruka i možnost operativního leasingu pro soukromé osoby.

Když se začátkem týdne objevila první verze konfigurátoru faceliftového modelu C5 Aircross, trochu jsme se lekli, že končí vznětová motorizace. Nyní automobilka vydala oficiální ceník, který nás všechny uklidnil.

Oblíbený naftový čtyřválec 1.2 BlueHDi o výkonu 96 kW (130 k) je nabízen již od základní verze Live Pack startující na 680.000 Kč. Nejlevnější C5 Aircross koupíte od 610.000 Kč s benzinovým tříválcem 1.2 PureTech o stejném výkonu. Nutno podotknout, že automobilka nijak nešetřila. Standardem je tempomat s omezovačem rychlosti, rozpoznávání dopravních značek, aktivní systém varování před neúmyslným opuštěním pruhu i protikolizní asistent. O komfort se starají tlumiče s progresivními hydraulickými dorazy, ale nechybí ani manuální klimatizace, elektrické ovládání oken i zrcátek nebo dálkově ovládané centrální zamykání.

Vyšší verze Feel za 650.000 Kč (akční cena 630.000 Kč) pak, mimo jiné, přidává digitální přístrojový štít 12,3 palce, automatickou dvouzónovou klimatizaci a 18palcová litá kola. Nadstavba Feel Pack vychází už na 710.000 Kč (akční cena 675.000 Kč), nabídne však LED směrovky a osvětlení boku vozu, bezklíčkové startování, mlhovky, zadní tónovaná okna, couvací kameru, jiný design kol a příjemnější čalounění.

V ceníku také najdeme řadu C-Series za 740.000 Kč (akční cena 695.000 Kč), které je vyhrazen bronzový exteriérový paket, plaketky edice a vyšší řada infotainmentu MyCitroën Drive Plus. Ta se vyznačuje 10palcovou dotykovou obrazovkou, integrovanou navigací, handsfree voláním a zrcadlením chytrých telefonů. Jinak C-Series kopíruje řadu Feel Pack.

Stejný multimediál najdeme také v nejvyšší linii Shine a všech verzích plug-in hybridu. C5 Aircross pořídíte od 770.000 Kč (akční cena 720.000 Kč). Většina výbavy je zaměřená na technologie jako adaptivní tempomat, alcantarové čalounění a rozšířené jízdní asistenty. Pokud je vám to stále málo, můžete jít do vrcholného provedení Shine Pack, které vyjde už na 810.000 Kč (akční cena 740.000 Kč). Do výbavy přidá kožené čalounění, vyhřívání sedadel, 19palcová litá kola a Highway Driver Assis.

Nabídku doplňuje šestice odstínů v černém, šedém, bílém a modrém provedení. Ty lze kombinovat s černě lakovanou střechou. Nabídka motorů kombinuje výše zmíněnou zážehovou a vznětovou jednotku s možností manuální a automatické převodovky. Alternativou je plug-in hybrid s výkonem 165 kW (225 k) startující na ceně 1.035.000 Kč (akční cena 920.000 Kč).

Na všechny vozy dává Citroën pětiletou záruku omezenou nájezdem 60.000 kilometrů a možnost financování formou operativního leasingu i pro soukromé osoby. Akční ceny jsou platné do konce měsíce.