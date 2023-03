Nový Citroën C4 X dorazil na české silnice. V akci se vejde do půl milionu, benzin příjemně překvapil

Má tvary liftbacku se splývavou zádí, ale jde o sedan. Kufr je velký, ale o rodinného stěhováka nejde. Zajímavý kříženec, který díky kombinaci ceny, designu a praktičnosti umí oslovit.

Citroën už jednu C4 ve své nabídce má, ale navzdory názvu a z některých úhlů podobnému designu je rozdílů mnohem víc, než byste čekali. Stejně jako u nám již důvěrně známého modelu bez písmena X jde o auto s vyšší stavbou karoserie, splývavou zádí, větší světlou výškou a oplastováním ve spodní části, které nyní najdeme u všech Citroënů od C3 až po C5 X. S řadou ostatních vozů z koncernu Stellantis sdílí platformu EMP1 a s „klasickou“ C4 i rozvor 2670 mm, ale karoserie je delší o 240 mm.

V jiných evropských zemích je k dostání pouze se známým elektrickým pohonem ve formě 100kW (136k) motoru, kombinovaného s baterií o kapacitě 50 kWh. Ten by měl dle WLTP poskytovat dojezd až 360 kilometrů, na 100kW nabíječce byste pak teoreticky měli získávat až 100 kilometrů za deset minut. Od května letošního roku by C4 X měla obdržet vylepšený pohon se 115kW (156k) motorem a novějším typem baterie s větší využitelnou kapacitou. Cena by se neměla (moc) lišit od částek, které najdete v aktuálním ceníku.

Na českém trhu ale jsou k dostání i varianty s klasickými spalovacími motory. Úplným základem je přeplňovaný benzinový tříválec 1.2 PureTech s výkonem 75 kW (100 k), kombinovaný s šestistupňovou manuální převodovkou. Ten je startuje na 544.900 Kč a pokud využijete výkupní bonus za svůj starší vůz ve výši 50.000 Kč, dostává se lehce pod půl milionu. Základní motorizace je k mání pouze ve vstupní výbavě Feel, v níž ale můžete koupit i elektromobil za 939.900 Kč (s výkupním bonusem pak o padesát tisíc níže). Od druhé výbavy ze čtyř dostupných s názvem Feel Pack už dostáváte silnější provedení zážehového motoru s 96 kW a dokonce i naftový čtyřválec 1.5 BlueHDi o shodném výkonu – obojí s osmistupňovou automatickou převodovkou. Což je v době, kdy se zvláště diesely stávají otloukánky všech nabídek, dosti osvěžující zpráva.

Citroën C4 X a ë-C4 X technické údaje a české ceny Motor 1.2 PureTech 100 1.2 PureTech 130 1.5 BlueHDi 130 ë-C4 X Objem [ccm] 1199 1199 1499 - Výkon [kW/ot.min] 75/5500 96/5500 96/3750 100/- T. m. [Nm/ot.min] 205/1750 230/1750 300/1750 260/- Převodovka 6M 8A 8A - Zrychlení [s] 11,3 9,4 9,5 9,5 Max. rychlost [km/h] 184 200 206 150 Hmotnost [kg] 1300 1364 1395 1659 Akumulátor [kWh] - - - 50 Dojezd EV [km] - - - 350 Cena Feel [Kč] 544.900 - - 939.900 Cena Feel Pack [Kč] - 644.900 694.900 954.900 Cena Shine [Kč] - 699.900 749.900 999.900 Cena Shine pack [Kč] - 739.900 789.900 1.039.900

Kufr má solidní objem 510 litrů, ale pozor: C4 X je opravdu sedan s tvary fastbacku. Má klasické víko bez výklopného zadního skla, což má prospívat akustickému komfortu posádky. Rozměry zavazadelníku si můžete podrobně prohlédnout v galerii – tváří se velmi užitečně, i když sem například ledničku nenacpete. Na druhou stranu, pokud stěhujete bílou techniku několikrát do týdne, v nabídce Citroënu najdete mnoho jiných aut, která ji pojmou. C4 X jako taková je místo přepravní kapacity pro náklad zaměřena více na posádku a její pohodlí, k čemuž si dopomáhá standardně dodávanými tlumiči s progresivními hydraulickými dorazy i sedadly Advanced Comfort s vysokou hustotou pěny.

Krátce jsme se svezli s benzinovým motorem a automatickou převodovkou – vůz byl sice velmi syrový, protože měl najeto jen necelých 500 kilometrů, ale dojmy z jízdy jsou veskrze pozitivní. C4 X i ë-C4 X má ve všech stupních výbavy 18“ kola (základní provedení Feel ocelová, vše ostatní litá) s pneumatikami o rozměru 195/60. S nimi si odpružení opravdu dobře rozumí, jízdní komfort je na vysoké úrovni a schopnost absorpce nerovností je nemalá, i na rozmlácených českých okreskách.

Tříválec je v kombinaci s automatem velmi kvalitní volbou, síly má tak akorát a převodovka žongluje s kvalty nahoru i dolů bez cukání. Zpoza volantu máte dobrý výhled, dokonce i dozadu. Je zde také nový 10" infotainment MyCitroën Drive Plus, který již známe z modelu C5 X. Oproti dřívějšímu systému, který jsme byli zvyklí vídat mnoho let, konečně nabízí normální rychlost odezvy a důstojné rozlišení obrazovky, podrobněji se na něj zaměříme v klasickém testu. V podélném a příčném směru je uvnitř na předních i zadních sedadlech hodně místa, s výškou to ale úplně slavné není – pokud máte přes 180 centimetrů, váš skalp se bude nacházet blízko u stropu.

Oproti „klasické“ C4 je základní cena C4 X jen marginálně vyšší – ve výbavě Feel startuje o pouze 20.000 Kč výše. Stupeň Feel Pack s 96kW benzinovým motorem a automatickou převodovkou stojí u C4 X (bez výkupního bonusu) 644.900 Kč oproti 619.000 Kč u C4, což opět není výrazný rozdíl, a stejný odstup panuje i ve zbytku nabídky. Ale navzdory názvu i stejné technice je zvláště tvar zádi hodně odlišný a o 130 litrů větší kufr – i když se sedanovým víkem – může být pro mnoho kupců velmi lákavý, stejně jako dostatek prostoru pro nohy i ramena uvnitř.

Elektrická verze stojí i při započítání bonusu dost peněz, naftové provedení by mohlo představovat zajímavou volbu pro firemní zákazníky. Benzín s automatem pak lze považovat za optimum pro soukromníka, s výkupním bonusem jeho základní cena padá na zajímavých 594.900 Kč.