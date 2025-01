Nový Citroën C4 přijel do Česka: Klasický spalovák zůstává, nikoliv však ve fastbacku

Nedávno modernizovaný Citroën C4 s podstatně změněnou tváří a nejnovější elektrifikovanou či přímo elektrickou technikou od koncernu Stellantis už zamířil také do prodeje v Česku. Novinka je ihned dostupná jako SUV i delší fastback C4 X. A zatímco u tradičnějšího SUV je ještě stále k mání i klasická spalovací turbo dvanáctistovka bez elektrifikace, pod kapotou fastbacku X tuto možnost už nenajdete.

Nejnovější Citroën C4 startuje od cenovky 614.000 Kč, kdy mluvíme o základní výbavě You a slabší mild-hybridní tříválcové dvanáctistovce (74 kW/101 k) s šestistupňovým automatem. Zmíněný 1,2litrový tříválec bez elektrifikace PureTech 130 (96 kW/131 k) ve spojení s osmistupňovým automatem je dostupný až u vyšších výbav Plus (od 629.000 Kč) a Max (od 709.000 Kč). Další možností je zde pouze silnější mild-hybrid (100 kW/136 k) od 679.000 Kč nebo už čistě elektrická verze (viz níže).

Standardně nabídne C4 komfortní tlumiče s progresivními hydraulickými dorazy, 16palcová ocelová kola s kryty, přední full-LED světlomety, zadní parkovací senzory, látkové čalounění, volant potažený kůží, dvouzónovou automatickou klimatizaci s výdechy pro druhou řadu sedadel nebo 10palcový infotainment s bezdrátovým Apple CarPlay a Android Auto.

Vyšší úroveň Plus dodá parkovací kameru vzadu nebo vyhřívání předních komfortnějších sedadel s nastavitelnou bederní opěrkou, zatímco vrcholná výbava Max zajistí taky HD infotainment s navigací, adaptivní tempomat, sledování mrtvého úhlu, přední i boční parkovací asistent, bezklíčový přístup nebo 18palcová litá kola.

Plně elektrický Citroën ë-C4 si ponechává zmíněné stupně výbavy a nabízen je ve dvou variantách výkonu a dojezdu. V základu You používá výhradně elektromotor o výkonu 100 kW (136 koní), baterii o kapacitě 50 kWh a ujede až 354 km, to vše za cenu od 854.900 Kč. Výkonnější verze má 115 kW (156 koní), přičemž s 54kWh baterií zvládne 416 km. Dostupná je od výbavy Plus (od 929.900 Kč), respektive u nejvyšší úrovně Max (od 999.900 Kč), u které již základní elektrické ústrojí nelze konfigurovat.

C4 X s karoserií „fastbacku“ a větším kufrem (510 l vs. 380 l u SUV) má identické výbavové úrovně, nicméně výchozí benzinový tříválec PureTech 130 u něj k dispozici není. Výhradně má v paletě výkonnější mild-hybrid od 674.000 Kč nebo čisté elektrické ústrojí od 874.900 Kč, respektive od 949.900 za silnější specifikaci. Obecně je nakonec C4 X příplatkem 20.000 Kč vůči klasické SUV karoserii.

Pro skladové vozy obou karosářských verzí C4 má mimochodem Citroën nyní akční cenovky, které v závislosti na motorizaci a výbavě zvýhodňují model až o 145.000 Kč. Jen si ale musíte pospíšit, akce platí do 31. 1. 2025 nebo vyprodání zásob.