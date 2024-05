Nový Citroën C3 má první české ceny! S bonusy a slevami je levný i jako elektromobil

Čtvrtá generace modelu C3 dokonala přerod od malého hatchbacku ve velmi kompaktní crossover, který načala už minulá verze. Novinka má na délku 4015 mm, široká je 1813 mm a na výšku měří 1577 mm, to vše na 2540mm rozvoru. Stojí na platformě Smart Car Platform, kterou pro skupinu Stellantis vyvinula indická technologická společnost Tata Consultancy Services Limited – jde o upravenou verzi konstrukčního základu CMP.

Vůz jde do prodeje se dvěma typy pohonů, kdy klasiku zastupuje tříválec 1.2 Pure Tech s výkonem 74 kW a točivým momentem 205 Nm, a elektrické provedení ë-C3 disponuje 83 kW a 120 Nm. Energii čerpá z LFP baterie o využitelné kapacitě 44 kWh, s níž ujede v závislosti na výbavě až 321 až 326 kilometrů.

Novinka je k dispozici ve dvou výbavách. Základní You má manuální klimatizaci, zadní parkovací senzory, LED světlomety, elektricky ovládaná přední okna a zrcátka, tempomat s omezovačem rychlosti, ocelová 16“ kola s okrasnými poklicemi a nedělené opěradlo v druhé řadě sedadel. Základní cena u benzinového motoru včetně akční slevy činí 380.000 Kč, s výkupním bonusem za starý vůz pak 360.000 Kč. Elektrická ë-C3 pak startuje na 630.000 Kč, opět s možností získat bonus 20.000 Kč za vaši ojetinu.

Vyšší specifikace Max doplňuje výbavu You o parkovací kameru, 10“ infotainment My Citroën Drive s 3D navigačním systémem, litá 17“ kola, automatické stěrače, elektricky vyhřívaná zpětná zrcátka, dělené opěradlo druhé řady sedadel nebo výškově stavitelné sedadlo řidiče. S akční slevou stojí 455.000 Kč, ë-C3 pak 715.000 Kč.

Z příplatkové výbavy si lze objednat například metalický lak nebo modré lakování Monte Carlo za 14.000 Kč, červenou metalízu Elixir za 18.000 Kč, paket Zima s výhřevem předních sedadel, skla, volantu a mlhovkami za 25.000 Kč, rezervu za 8500 Kč nebo u ë-C3 11kW třífázovou palubní nabíječku za 15.000 Kč.

Akční slevy u provedení se spalovacím motorem se vztahují na skladové vozy objednané do 31.5. a předané do 1.6. nebo do vyprodání zásob. Pro soukromé osoby je k dispozici úvěr s 0% navýšením a prodloužená pětiletá záruka do 60.000 km.