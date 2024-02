Nový Chrysler Halcyon je digitální senzace. Má techniku, o které se dnešním autům ani nezdá

Umělá inteligence udělá z automobilů plnohodnotné sluhy. Budete si divit, co všechno pozná z vašich zvyklostí a plánů.

Chrysler pokračuje ve vývoji budoucnosti svých modelů konceptem Halcyon. Ze jména má vyzařovat klid daný inteligentní technikou a jednoduchost podtrhující vysokou úrovní recyklace. Je také příslibem prvního elektromobilu, který Chrysler uvede na trh příští rok a k roku 2028 plánuje ucelené modelové portfolio. Rovnou vás můžeme ubezpečit, že Halcyon se na běžné silnice nepodívá, ale jeho technika pravděpodobně ano.

Exteriér z recyklovaného materiálu se nese v minimalistickém pojetí, umocněný stříbrným lakem Elemental a velkými koly obutými do pneumatik Pirelli v rozměru 255/35R22. Přední nasávací otvor doplňují aktivní aerodynamické klapky, zatímco proužek LED osvětlení má adaptivní funkci. Čelní sklo zasahuje hluboko do přední části, aby byl přechod mezi kapotou co nejplynulejší. Svažitá střecha přechází v krátkou záď s osvětleným logem značky v nové podobě. Kromě aktivního spoileru tu najdeme i výsuvný difuzor. Mezi další významné aerodynamické prvky patří boční průduchy a křidélka s kamerami nahrazujícími zpětná zrcátka.

Vstup do světa digitalizace využívající umělou inteligenci začíná příchodem k vozu. Klíček není potřeba, protože vůz umí rozpoznávat obličeje, a dokonce si všimne příručního nebo většího zavazadla. Spustí vizuální i akustické přivítání, otevře dveře a upraví světlou výšku pomocí vzduchového podvozku pro snadnější nastupování. Jelikož je Halcyon nízký, má střecha na každé straně výklopné okno a sedadla se nastaví do ideální polohy.

Interiér se nese v duchu minimalismu. Prostor mezi předními sloupky vyplňuje head-up displej. Druhá obrazovka multimediálního zařízení s úhlopříčkou 15,6 palců se vysouvá ze středového tunelu a lze s ní otáčet. Volant tu sice je, ale lze jej hlasem nechat schovat, protože Halcyon disponuje plně autonomním řízením 4. úrovně. Proto mají sedala opěrky nohou a lze je různé nastavovat a sklápět v závislosti na tom, zda vezete více osob nebo zavazadel.

Systémy podporují aktualizace vzduchem, ty jsou důležité zejména pro umělou inteligenci. Ta s posádkou komunikuje a je schopna i řešit problémy s vozem bez návštěvy servisu.

Vnitřek vozu se z 95 % skládá z recyklovaných materiálů. Například loga jsou vyrobena z drceného prachu CD. Světlý semiš Solar White s laserovým vzorem je ze 73 % vyrobený z PET lahví, ale najdete tu i polyester z recyklátu. Spojení s přírodou umocňuje dřevěná podlaha a podložky z mikrovlákna. Povrchy, které se zdají lakované, jsou ve skutečnosti pokryty tenkou folií.

Protože jsou palubní systémy spojené s vašimi chytrými zařízeními, vůz vám připomene plán dne a dle poznámek automaticky nastaví navigaci. Umí ovládat i chytrou domácnost. V závislosti na počasí také nastavuje teplotu a atmosféru v interiéru. Po příjezdu domů Halcyon sám zaparkuje.

Nabíjení není třeba, protože je vybaven systémem bezdrátového nabíjení, kterými jsou některé silnice v USA vybavené. Pokud ale bude třeba energii doplnit, 800V architektura platformy STLA Large to zvládne rychle. Navíc využívá baterie Lyten, které nepoužívají nikl, kobalt ani mangan, takže mají o 60 % menší uhlíkovou stopu.